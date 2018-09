EdF : Areola en feu, 10 ans que la France n'avait pas vu ça

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

En l'absence d'Hugo Lloris et de Steve Mandanda, tous les deux blessés pendant cette trêve internationale de septembre, Alphonse Areola s'est clairement montré à son avantage contre l'Allemagne (0-0), lors du premier match de l'équipe de France dans la Ligue des Nations. Pour sa toute première sélection avec les Bleus, le champion du monde a effectivement sorti le grand jeu ce jeudi soir.

Auteur de six arrêts décisifs face à Werner (18e, 57e), Reus (65e), Hummels (72e), Muller (75e) et Ginter (75e), le gardien du PSG a fait bien mieux que n'importe quel portier français sur les 10 dernières années. Entre claquettes et horizontales, Areola a donc prouvé qu'il avait le niveau international face à une belle équipe d'Allemagne. Autant dire qu'il prend date avec l'avenir en postulant d'ores et déjà à la succession de Lloris.