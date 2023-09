EdF ‍: Adrien Rabiot sidère les joueurs de l’équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les joueurs de plus haut niveau ont le souci du détail, et Adrien Rabiot peut-être encore plus que les autres. C'est pourquoi il refuse d'avoir un équipementier attitré, malgré la grosse perte financière que cela représente.

Personnage à part du football français, Adrien Rabiot a failli faire une croix définitive sur l’équipe de France après sa bouderie quand la liste pour le Mondial 2018 a été publiée et qu'il n'était pas dedans. Revenu dans les grâces de Didier Deschamps, il a sorti un Mondial 2022 énorme, et est désormais l’un des cadres des Bleus. Avec la Juventus également, il est un des patrons. En fin de contrat, il a prolongé d’une saison pour afficher de la stabilité en vue de l’Euro 2024 qui se profile. Sa mère et représentante a réussi à conserver le même salaire pour son fils, ce qui fait que l’ancien joueur du PSG vit bien évidemment à l’abri du besoin. Mais il a tout de même une particularité dans son côté « business », c’est qu’il n’est sous contrat avec aucun équipementier concernant ses chaussures de football. Un fait rare chez les joueurs pros, et encore plus chez les internationaux français, qui sont tous sous contrat avec une marque de chaussures.

Rabiot passe d'Adidas à Nike, pour le confort

Mais Adrien Rabiot ne veut pas de ces obligations, estime ne pas avoir besoin de revenus supplémentaires, et surtout a envie de choisir le modèle avec lequel il est le plus confortable, quel qu’il soit. « Parce que j'ai toujours aimé être libre. Les chaussures, quel que soit l'équipementier, cela peut être bien un jour, moins bien un autre. Je veux pouvoir choisir ce qui est le mieux pour moi. Pouvoir "switcher", s'il le faut, d'un équipementier à un autre. C'est le confort qui guide mon choix, pas l'esthétique. À un moment, je portais des Adidas puis j'ai choisi des Nike car je me sentais mieux avec, sans être sous contrat. Si je les achètes en magasin ? Non, non, ils m'en envoient quand même. Je ne suis pas arrivé à ce stade. (Sourire.) Mais eux sont gagnants. On sait qu'avec les contrats il y a des contraintes, pas mal de choses à faire, des shootings à droite à gauche. Je n'en ai pas envie. Notre temps de repos entre les matches et les entraînements est souvent très court et je préfère en profiter pour récupérer plutôt que d'aller faire un shooting à Ibiza ou je ne sais où... C'est un choix que j'assume. Je gagne assez bien ma vie pour ne pas me dire que j'ai besoin de cet argent-là. Certaines personnes me disent : "Mais tu pourrais avoir plus..." Je ne vois pas les choses comme ça », a livré Adrien Rabiot dans un entretien sans concession à L’Equipe, lui dont les prises de parole sont rares.