Didier Deschamps sur Kylian Mbappé ‍: « ‍Je le connais suffisamment bien ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Donner sa liste au lendemain d’une rencontre du PSG qui a beaucoup fait parler, Didier Deschamps devait se douter qu’il serait interrogé sur la situation à Paris et ce revers lourd à Newcastle (4-1). C’est le rendement de Kylian Mbappé, qui a eu des notes exécrables dans la presse après son match en Angleterre, qui a notamment provoqué une interrogation sur son niveau de forme. Didier Deschamps a bien sûr convoqué son capitaine, qui a semblé peser bien peu contre Clermont ou Newcastle. Un problème en vue ? Pas aux yeux du sélectionneur national, qui a tenu à rappeler que même les meilleurs joueurs au monde ne pouvaient pas être en permanence en train de faire des différences énormes. Le champion du monde 1998 a tout de même rappelé que Kylian Mbappé n’était peut-être pas dans sa meilleure forme physique actuellement.

Mbappé ne peut pas être satisfait de son niveau actuel

𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 des 2️⃣3️⃣ joueurs convoqués pour le rassemblement d'octobre, avec le retour de @Djoninho25 🙌



2 matchs attendent nos Bleus :

13/10 : 🇳🇱🇫🇷 à Amsterdam (qualif' Euro 2024)

17/10 : 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 à Lille (amical)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TsyZ5wy83M — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2023

« Kylian Mbappé n’est pas au mieux de sa forme bien évidemment, à l’image des résultats de son club. Evidemment, qu’avec tout ce qu’il est capable de faire, son influence sur les résultats de son équipe, sa méforme a une grosse incidence. C’est impossible pour les joueurs d’être tout le temps au top. Est-ce que c’est sa période estivale où il n’a pas eu une préparation classique ? C’est possible qu’il y ait des manques sur ce plan. Après, je n’ai pas d’inquiétude sur Kylian Mbappé, sur son envie et son état d’esprit de compétiteur. Lui-même, le premier, je le connais suffisamment bien, il ne peut pas être satisfait de ce qu’il fait. Même quand il fait des choses bien ou très bien, il n’est pas satisfait et a encore envie de faire mieux. Il y a encore des matchs ce week-end et après il y aura les deux matchs avec l’équipe de France. S’il prendra la parole ? Cela lui appartient, vous pouvez lui demander, et il peut toujours être amené à la prendre »