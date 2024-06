Deschamps et Griezmann, un problème inquiète la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Antoine Griezmann n’a pas brillé dimanche face au Canada, un match durant lequel son repositionnement proche d’Olivier Giroud n’a pas convaincu. Didier Deschamps tâtonne pour trouver la bonne formule avant l’Euro.

Utilisé en tant que milieu relayeur durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, Antoine Griezmann avait brillé dans ce rôle inhabituel pour lui, aux côtés d’Adrien Rabiot et d’Aurélien Tchouaméni. En attendant de savoir si le n°7 des Bleus sera de nouveau utilisé comme un milieu de terrain à l’Euro, les deux matchs de préparation ont surpris car « Grizou » a été davantage positionné comme un second attaquant, aussi bien face au Luxembourg que contre le Canada. Dimanche soir à Bordeaux, Antoine Griezmann était très proche d’Olivier Giroud, mais ce repositionnement n’a pas porté ses fruits car le joueur de l’Atlético de Madrid, trop haut sur le terrain, a eu moins d’influence sur le jeu de l’Equipe de France. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe pointe ce problème qu’il va absolument falloir résoudre pour les Bleus car lorsque Griezmann est introuvable, le jeu tricolore est immédiatement moins fluide et peu attrayant.

« Convoqué en qualité d'attaquant pour la Coupe du monde 2022, Antoine Griezmann avait été aligné comme milieu relayeur et cette reconversion avait transformé le jeu des Bleus, qui pouvaient compter à la fois sur sa créativité et son amour du combat défensif. Plus haut, le tempérament de Griezmann est aussi moins contagieux à la perte du ballon, et les milieux titularisés dimanche ont été loin d'atteindre le rayonnement dont il est capable quand ils le portaient. La préparation n'incite donc pas forcément à croire que Griezmann va traverser l'Euro dans ce rôle offensif » indique le journal sportif, qui ne serait pas étonné de voir Antoine Griezmann retrouver un rôle plus bas sur le terrain pendant l’Euro, possiblement avec Ngolo Kanté et Adrien Rabiot ou Eduardo Camavinga lors du premier match de la France à l’Euro contre l’Autriche lundi.

On ne peut pas reprocher à Didier Deschamps de ne rien essayer, mais le test du sélectionneur national avec un Antoine Griezmann très haut sur le terrain n’a pas du tout été concluant lors de ces deux matchs de préparation et nul doute que le coach des Bleus saura en tirer les bons enseignements afin de maximiser les performances de l’un de ses joueurs majeurs.