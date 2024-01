Des garçons avec les filles, quand Hervé Renard choquait la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La Coupe d'Afrique des Nations a ouvert ses portes ce week-end, et c'est l'occasion de braquer le projecteur sur Hervé Renard, coach emblématique de plusieurs nations du continent. Ce dernier en a profité pour glisser une petite anecdote sur la vision des choses bien différentes entre la France et l'Afrique.

Sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard possède un parcours professionnel atypique avec des passages dans des clubs français, mais aussi dans des sélections en Afrique où il a connu le succès continental, ainsi qu’en Arabie saoudite où il faisait l’unanimité avant de retourner en France l'an dernier. Au moment où la Coupe d’Afrique des Nations bat son plein, Hervé Renard a été interrogé par Le Figaro sur ses expériences sur le continent africain. Beaucoup de bons souvenirs, quelques frayeurs, et une générosité et une insouciance qui ont marqué le sélectionneur des Bleues au travers de son entretient.

« C’était dramatique »

Même si le football est un langage universel, le décalage est toutefois bien palpable. Et l’entraîneur français de rappeler cette expérience qu’il a tenté sans arrière-pensées lors de sa prise de fonctions chez les féminines, et qui s’est retournée contre lui finalement. « J’ai une anecdote avec l’équipe de France féminine où j’ai fait un entraînement de début de stage international, en appelant des jeunes garçons qui évoluaient avec les moins de 23 ans pour une séance mixte car certaines de mes joueuses avaient joué la veille en club. Qu’est-ce que je n’avais pas fait ! C’était dramatique. « Mais quel message vous envoyez ? », m’a-t-on dit. En Afrique, tu n’as pas ces réflexions, les codes ne sont pas aussi définis, on est moins enfermé dans des cases, on est libre », a souligné Hervé Renard, pour qui sa décision de faire au plus pratique pour permettre de réaliser une bonne séance, s’est heurtée à quelques tabous français.

Pas de quoi remettre en cause son engagement ou son expérience, mais une anecdote qui en dit long sur les différences entre la France et l’Afrique sur quelques points bien particuliers.