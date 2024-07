Daniel Riolo veut virer un joueur de l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024 ce vendredi soir face au Portugal au terme d'une séance de tirs au but haletante. La performance de certaines joueurs tricolores continue d'inquiéter.

L'équipe de France verra une nouvelle fois le dernier carré d'une grande compétition. Mais que ce fut dur ce vendredi soir face au Portugal. Les Bleus sont passés de justesse aux tirs au but. Ce qui a frappé, c'est le manque d'efficacité des doubles champions du monde, illustré par la maladresse de ses attaquants Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani ou encore Marcus Thuram. Les deux derniers cités n'échappent pas aux critiques ces dernières heures. Chez certains consultants, on peine même à comprendre comment ils ont pu se retrouver à jouer au plus haut niveau. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Daniel Riolo n'en revient pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Kolo Muani, Thuram, il peut tous les essayer. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Tout ce qu'on sait, c'est que Dembélé apporte quelque chose de plus. Il élimine, il déborde... Il a été élu homme du match mais ça veut aussi dire le désarroi de ceux qui décident. (...) Kolo Muani, Thuram, c'est de la tristesse. Même Bambi je le mets tellement ils font peur. Je me demande si on est pas sur l'un des plus grands braquages de ces 5 dernières années avec Kolo Muani. Comment ce gars est en équipe de France et a signé au PSG ? Quand tu le vois prendre un ballon, il lui fait mal », a notamment pesté Daniel Riolo, qui espère un miracle face à l'Espagne pour que les Bleus puissent enfin débloquer les choses offensivement. Reste à connaitre les choix de Didier Deschamps, lui aussi peu inspiré pour créer du jeu.