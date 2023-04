Corinne Diacre, un rebond inattendu en Ligue 2 ?

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Sélectionneuse de l'équipe de France féminine pendant 5 ans, Corinne Diacre est désormais libérée de ses fonctions avec plusieurs polémiques en interne. L'ancienne joueuse étudie toutes les possibilités pour rebondir sur un banc.

Malgré une fin chaotique avec l'équipe de France, Corinne Diacre qui va toucher une indemnité de 870 000 euros pour la fin de son contrat, aura tout de même été l'entraîneuse des Bleues pendant 5 ans. Un détail qui a son importance dans un CV, surtout pour Corinne Diacre qui souhaite retrouver une place sur un banc. Si l'ancienne joueuse de l'ASJ Soyaux n'est pas pressée, selon les informations du journal l'Équipe, elle aimerait néanmoins tenter une expérience à l'étranger, que ce soit en club ou en sélection. Passé notamment par le club de Clermont en 2016/2017, elle avait réalisé la meilleure saison du club auvergnat, à l'époque, avec une septième place en Ligue 2. Si depuis Clermont effectue de bonnes performances en Ligue 1, la sélectionneuse de 48 ans reste un profil qui est suivi par plusieurs clubs.

Diacre attend des propositions avant de rebondir

INFO L'ÉQUIPE. Corinne Diacre, l'ancienne sélectionneuse des Bleues, et la FFF ont trouvé un accord financier pour mettre un terme à son contrat. Elle va toucher une indemnité de 870 000 euros https://t.co/vJBeZ4Aq20 pic.twitter.com/TWG7cL9HeF — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 24, 2023

Le journal Ouest-France précise que bien que Corinne Diacre ne soit pas décidée sur sa future destination, des contacts ont été pris avec plusieurs formations de Ligue 2 qui apprécient son travail effectué avec l'équipe de France féminine. L'antichambre du football français suit sa situation. Celle qui a connu 121 sélections avec les Bleues entre 1993 et 2005 en tant que joueuse pourrait également se laisser tenter par un challenge plus exotique. Corinne Diacre n'a pas forcément une excellente réputation en France et le choix de quitter l'hexagone pour diriger une autre sélection nationale ne serait pas surprenant. Reste à savoir quel sera le choix pris par Diacre qui va regarder ses anciennes joueuses tenter de remporter leur premier titre lors de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été. La France sera cette fois dirigée par Hervé Renard.