Ce Français fait flipper l’Italie, et ce n’est pas Mbappé

Par Eric Bethsy

Adversaire de l’équipe de France vendredi en Ligue des Nations, l’Italie se méfie des individualités tricolores. Tout le monde connaît les qualités de Kylian Mbappé. Mais les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma se méfient surtout du Parisien Bradley Barcola.

En tant que gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est bien placé pour briefer l’Italie. Avant le match de Ligue des Nations contre l’équipe de France, le portier et capitaine de la Squadra Azzurra peut mettre l’accent sur les forces des Bleus. Les hommes de Didier Deschamps, certes demi-finalistes de l’Euro 2024, n’ont pas forcément impressionné sur le plan collectif. Mais leurs individualités sont toujours aussi redoutées.

Donnarumma prévient ses compatriotes

« Ils ont des joueurs très forts et de qualité comme nous, a prévenu Gianluigi Donnarumma ce jeudi en conférence de presse. Ils ont un peu plus d'expérience, mais un match se joue à 11 contre 11. Je ne pense pas qu'il y aura un favori, ce sera un match difficile. Ils ont beaucoup de joueurs rapides, il faut être prudent. Nous devons travailler et mettre en application ce que nous avons préparé. Ce sera un bon match. » Bien sûr, les Italiens auront un œil sur Kylian Mbappé, ancien coéquipier de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain.

Mais celui qui impressionne tout particulièrement le gardien italien, c’est son partenaire en club Bradley Barcola, auteur d’un excellent début de saison avec les Parisiens. « Comment arrêter Bradley Barcola ? C'est un joueur très fort, je pense que cette saison il a franchi un cap supplémentaire. C'est difficile d'aider mes coéquipiers parce qu'il est imprévisible. Mais comme je le connais très bien, on peut lui piquer quelques petites choses. Mbappé et les autres seront là aussi, il faudra être bon. Ce sera difficile pour nos défenseurs, mais ils sont prêts », a annoncé l’ancien Milanais, prêt à en découdre avec les attaquants français.