CdM ‍: La France arrive en Australie, Hervé Renard ne digère pas

L'équipe de France s'est posée en Australie et va désormais préparer la Coupe du monde sur place. Dans des conditions qui ne sont pas optimales aux yeux de Hervé Renard.

Après un voyage forcément long et épuisant, l’équipe de France féminine a posé ses valises en Australie, du côté de Melbourne où aura lieu un match amical de prestige face à la sélection locale le 14 juillet prochain. Il sera alors temps de s’envoler enfin pour Sidney, afin de rejoindre le camp de base des Bleues pour le Mondial, et une ville où elles disputeront deux des trois matchs de leur poule, face à la Jamaïque et à Panama. Un choix sur lequel Hervé Renard n’a pas eu d’emprise, puisque tout avait été réservé par l’équipe de Corinne Diacre avant son départ, et qu’il était compliqué de tout bouleverser alors que les places sont chères avec la compétition mondiale dans cette partie du globe.

Ce programme préparatoire choisi par l’équipe précédente n’a donc pas été bouleversé par Hervé Renard, même si cela n’empêche pas ce dernier d’afficher son mécontentement. Sans donner de raison, le sélectionneur national n’apprécie pas le choix du camp de base au Valentine Sports Park, non loin de Sidney et à seulement 5 kilomètres de l’hôtel des joueuses. L’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite n’a pas voulu expliquer pourquoi ce choix lui déplaisait, mais il a bien fait comprendre qu’il n’aurait pas opté pour cette destination pour préparer et vivre la Coupe du monde.

Didier Deschamps est bien placé pour le savoir...

Une péripétie qui a son importance, tant le choix des camps de base pour avoir la meilleure préparation possible entre en ligne de compte. Et à la Fédération Française de Football, on le sait très bien puisque la colère de Didier Deschamps sur les conditions de séjour de ses joueurs pendant l’Euro 2020 en Hongrie, avec un changement d’hôtel en raison d’une mauvaise pelouse et des joueurs confinés dans les chambres au coeur de Budapest par la suite, est restée légendaire à Clairefontaine.