Benjamin Mendy en Equipe de France, elle donne le feu vert

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Benjamin Mendy s’est engagé pour deux saisons avec le FC Lorient à la surprise générale, quelques jours après la fin de son procès en Angleterre.

Acquitté il y a tout juste quelques jours après un deuxième procès pour viol et agression sexuelle, Benjamin Mendy a surpris tout le monde mercredi aux alentours de midi en signant au FC Lorient. Aucune rumeur n’avait fuité à ce sujet et les Merlus ont donc choqué tout le monde en annonçant la venue de l’international français de 29 ans pour deux saisons. Régis Le Bris tente un sacré pari, celui de relancer un joueur qui a été meilleur latéral gauche de Ligue 1 en 2017 sous les couleurs de l’AS Monaco avant de rejoindre Manchester City.

L'arrivée de Benjamin Mendy, nouveau numéro 5⃣ des Merlus 🟠⚫️ pic.twitter.com/c6z8GaAgxs — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023

Puis de devenir champion du monde avec l’Equipe de France… et de voir sa carrière plombée par les blessures et mise entre parenthèses pendant plus de deux ans pour des raisons judiciaires. Le pari est risqué mais il se tente. Sur le plan éthique, chacun se fait son avis mais pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, Benjamin Mendy et le FC Lorient sont dans leur bon droit. La membre du gouvernement estime au contraire que l’international tricolore est dans une logique de réhabilitation sportive qu’il faut saluer.

Amélie Oudéa-Castéra prend la défense de Mendy

« Ecoutez… Moi là-dessus, je pense qu’il y a deux choses qui sont importantes. La première c’est de se dire qu’il a été acquitté. Il y a eu ces deux procès, des verdicts de la justice britannique. Et si quand don est acquitté cela génère la même suspicion que quand on est accusé, alors on perd le sens de la justice. Benjamin Mendy a été acquitté » a rappelé la ministre des Sports sur l’antenne de France Info avant de conclure en répondant notamment à une question sur un potentiel retour de l’ancien Marseillais en Equipe de France.

Benjamin Mendy signe à Lorient ! https://t.co/eJ1V4VlPuE — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2023

« Aujourd’hui il est dans une réhabilitation sportive. Il reprend, après quasiment deux ans d’interruption de sa carrière, le cours de sa vie. Voilà, la justice est passée et il faut respecter cela. En même temps, il faut continuer à pousser pour la libération de la parole et pour le respect des victimes. C’est important pour moi d’avoir cet équilibre. Je ne sais pas s'il rejouera avec les Bleus. Aujourd’hui, on a une équipe de France qui est performante. Benjamin Mendy reprend, laissons-le. Chaque chose en son temps » a-t-elle indiqué, sans s’opposer pour autant à un potentiel retour de Benjamin Mendy chez les Bleus. Il est évident que pour Didier Deschamps, cela n’est pas envisageable ne serait-ce qu’une seconde pour l’instant, tant l’inconnue est immense au sujet de la forme de l’ancien Monégasque.