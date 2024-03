Barcola en équipe de France pour remplacer Coman ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Selon Téléfoot, Didier Deschamps pourrait convoquer Bradley Barcola pour les deux matchs amicaux que l'équipe de France jouera en mars contre l'Allemagne et le Chili.

S'il a déjà goûté à l'équipe de France avec les équipes de jeunes, Bradley Barcola s'apprête à découvrir les « grands » Bleus, puisque ce dimanche Téléfoot affirme que le sélectionneur pourrait faire appel au jeune attaquant du Paris Saint-Germain. Jeudi prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les deux matchs de préparation à l'Euro 2024 que la France jouera contre l'Allemagne le samedi 23 mars à Lyon et contre le Chili le mardi 26 mars à Marseille. Et dans cette liste, on devrait donc trouver Bradley Barcola, qui est devenu un des cadres du PSG depuis son transfert de l'OL lors du dernier mercato d'été. En l'absence de Kingsley Coman, blessé, DD pourrait intégrer l'ailier parisien chez les Bleus dans la perspective d'une possible présence lors de l'Euro en juin prochain.