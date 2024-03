Bambi Barcola regarde l'équipe de France droit dans les yeux

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Transféré l'été dernier de l'Olympique Lyonnais au PSG, Bradley Barcola a réussi à se faire une place au sein de l'effectif mis à la disposition de Luis Enrique. Et à quelques mois de l'Euro 2024, le joueur parisien peut penser à l'équipe de France.

Le Paris Saint-Germain a signé un chèque de 45 millions d'euros à John Textor pour obtenir le transfert de Bradley Barcola. Et huit mois plus tard, celui que Daniel Riolo avait qualifié de Bambi du PSG a pris un sacré volume, au point d'être très souvent titulaire. A 21 ans, le pur produit du centre de formation de l'OL a confirmé tout le talent qu'on lui promettait depuis longtemps, lui qui est un habitué des Espoirs tricolores.

Mais désormais, c'est chez les grands Bleus qu'on pourrait voir Barcola pointer le bout de son nez. Alors que Didier Deschamps révélera le jeudi 14 mars la liste des joueurs retenus en équipe de France pour les matches amicaux France-Allemagne et France-Chili, on ne serait pas étonné de voir apparaître l'ailier du Paris Saint-Germain. Interrogé à la veille du match face à la Real Sociedad, le joueur parisien est resté prudent.

Barcola gagne le jeu avec l'équipe de France

🎙️ « 𝐿𝑎 𝑐𝑙𝑒́ 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒́ »



À la veille de #RSOPSG, Bradley Barcola était en conférence de presse à Saint-Sébastien. Extraits. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 4, 2024

Très à l'aise face aux médias, Bradley Barcola a refusé de tirer la couverture à lui, estimant que s'il voulait être un sérieux prétendant à l'équipe de France, il devait montrer sur le terrain qu'il avait les qualités suffisantes pour convaincre Didier Deschamps de le retenir. « Je suis déjà content de ce que j'arrive à proposer aujourd’hui avec le PSG, même si j’ai mis du temps à m’adapter. Mais aujourd’hui, je suis content de ce que j’arrive à faire. Je sais que l’équipe de France ça va passer par mes performances. Je dois être le meilleur possible sur le terrain et si cela doit arriver, cela arrivera », a précisé l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui sait qu'en juin prochain, l'équipe de France sera favorite lors de l'Euro 2024. Ce serait en tout cas une sacrée revanche par rapport aux insultes et aux critiques très virulentes dont il a été a la cible lorsqu'il a décidé de quitter Lyon pour rejoindre le PSG où certains étaient persuadés qu'il allait être un abonné au banc de touche.