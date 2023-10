Ballon d'Or ‍: Giroud préfère Messi plutôt que Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

A la veille de la cérémonie du Ballon d'Or, plusieurs joueurs sont interrogés sur leur favori pour remporter la prestigieuse distinction. Notamment Olivier Giroud qui n'offre cependant pas son vote à son coéquipier Kylian Mbappé.

Le 67e Ballon d'Or de l'histoire sera remis ce lundi 30 octobre au théâtre du Châtelet, à Paris. Lionel Messi est présenté comme le favori au sacre, même si d'autres joueurs comme Erling Haaland et Kylian Mbappé sont également des candidats crédibles. Un huitième titre pour la Pulga ou un nouveau lauréat, on va donc connaître le lauréat dans moins de 24 heures. Mais depuis quelques jours, de nombreuses personnalités du football, joueurs comme entraîneurs, s'essayent aux pronostics. Si Didier Deschamps a estimé que Kylian Mbappé devait remporter le Ballon d'Or, ce n'est pas le cas de tous les coéquipiers de l'attaquant de l'équipe de France et du PSG. Olivier Giroud donne plutôt sa voix à Lionel Messi, prépondérant dans le succès de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar après une victoire contre la France, malgré un triplé de Mbappé.

Le Ballon d'Or est destiné à Messi, Giroud oublie Mbappé

"Ça ne serait pas logique de ne pas donner le Ballon d'Or au meilleur joueur de l'histoire, une année où il gagne la Coupe du monde"



Pour Eden Hazard et Olivier Giroud, Lionel Messi va remporter le Ballon d'Or cette saison (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/JseOcYgwKx — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 29, 2023

« Qui est-ce qui a gagné la Coupe du monde ? C'est souvent comme ça et il a joué un rôle important dans cette Coupe du monde et je pense que le Ballon d'Or sera donné à Lionel Messi » a affirmé le buteur de l'AC Milan, dans un entretien avec Téléfoot. Un avis également partagé par le tout juste retraité Eden Hazard. « Ça ne serait pas logique de ne pas donner le Ballon d'Or au meilleur joueur de l'histoire, une année où il gagne la Coupe du monde, c'est maintenant qu'il doit l'avoir » a ajouté le Belge dans ce reportage sur le Ballon d'Or. Selon les deux jours, la star de l'Inter Miami mérite donc de soulever une nouvelle fois le trophée. Kylian Mbappé aura peut-être du mal à comprendre l'opinion de son coéquipier chez les Bleus, d'autant plus qu'on se souvient qu'avant le dernier Euro, l'attaquant du PSG avait déjà eu une petite embrouille avec le meilleur buteur actuel de l'équipe de France. Tout cela n'est évidemment pas dramatique, mais le sujet Ballon d'Or est très spécial pour le numéro 7 du PSG.