Aulas bientôt vice-président de la FFF

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

S'il n'est plus le président de l'OL, Jean-Michel Aulas reste un acteur majeur du football français. Dans un communiqué publié ce jeudi 16 novembre, Philippe Diallo a proposé suite à une décision unanime, la vice-présidence de la FFF à l'ancien dirigeant lyonnais.

« Proposer Jean-Michel Aulas à la fonction de vice-président me semblait logique et légitime. Je suis heureux qu'il ait accepté cette proposition et l'ensemble du comité exécutif avec moi. Son expérience dans le football masculin et féminin, du haut niveau, et son expertise économique représentent un atout considérable pour notre Fédération » a félicité l'actuel président de la FFF à propos de Jean-Michel Aulas. La prochaine assemblée fédérale aura lieu le 16 décembre et pourrait donc couronner l'ancien boss des Gones.