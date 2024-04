Lacazette viré par Deschamps, Riolo confie le secret

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé lors de la qualification de l'OL pour la finale de la Coupe de France, Alexandre Lacazette est toujours à l'écart de l'équipe de France. Une situation qui choque.

En attendant de savoir s'il affrontera le PSG ou Rennes le samedi 25 mai prochain à Lille, le capitaine de l'Olympique Lyonnais peut savourer sa contribution à la performance de l'OL mardi soir face à Valenciennes. Douze ans après le dernier titre de Lyon, c'était aussi en Coupe de France, le Général sera de la finale dans le Nord. Mais, malgré deux saisons colossales depuis qu'il est revenu dans la capitale des Gaules après un passage mitigé à Arsenal, Alexandre Lacazette n'a pas eu le droit à la moindre convocation de la part de Didier Deschamps. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le dernier match de l'attaquant lyonnais sous le maillot de l'équipe de France remonte à un match amical contre l'Allemagne le 14 novembre 2017 durant lequel Alexandre Lacazette avait signé un doublé. Depuis, nada, et cela commence à agacer pas mal de monde et pas que des supporters de l'OL. Dans l'After, Daniel Riolo a évoqué cette situation qui interpelle, même en 2024 où la France se cherche un autre numéro 9.

Lacazette victime des choix de Deschamps

Quelques minutes après la qualification de l'Olympique Lyonnais, le journaliste de RMC a confié les raisons qui font que, selon lui, Didier Deschamps a clairement mis à l'écart de l'équipe de France l'un des meilleurs buteurs tricolores depuis autant d'année. « Je ne dis pas que Deschamps a raison ou pas, mais c’est sa façon de faire. Il ne veut pas faire entrer de gens extérieurs au groupe qu’il a constitué. Lors du dernier rassemblent qui il a rappelé quand Antoine Griezmann a déclaré forfait ? Mattéo Guendouzi. Alors que bon, Guendouzi il est parti à la Lazio, club moyen où il n’a pas fait des exploits. L’équipe de France, club fermé ? Exactement ! Deschamps le voit comme ça. Regardez à quel point ça l’a pesé de faire revenir Benzema. Et pourtant Benzema devait revenir, ses performances en club, c'était monstrueux. Il a cédé à la pression pour le faire revenir, pour en fait ensuite se dire que cela n’allait pas. Il était embarrassé par cela. A un moment, il s’ouvre bien pour des mecs nouveaux qui arrivent, mais s’il note un accroc dans le comportement du mec, c’est fini, il dégage. Avec Lacazette, c’est ce qu’il s’est passé. Il a dû avoir dans son esprit un problème de comportement, peut-être une broutille, c’est ce qu’il s’est toujours dit. Et hop, il ne reviendra plus. Deschamps a été élevé dans le football avec l’idée d’Aimé Jacquet de dire à deux joueurs, Ginola et Cantona : « Vous ne venez plus car cela pose un problème ». Il a vu où cela a emmené Aimé Jacquet et il a toujours fonctionné de cette façon-là. Il est marqué par ses expériences, il ne changera plus cela. Deschamps est comme ça », a fait remarquer Daniel Riolo, qui est convaincu que rien ne changera pour Alexandre Lacazette d'ici l'Euro 2024.

Du côté d'Alexandre Lacazette et de l'Olympique Lyonnais, on n'a jamais fait et on ne fera probablement jamais de commentaire sur cette situation il est vrai assez invraisemblable. A l'attaquant de l'OL de décrocher la Coupe de France avec son club pour montrer que tout cela n'a finalement pas pesé sur une carrière durant laquelle il a empilé les buts, mais pas réellement sous le maillot des Bleus où son compteur s'est arrêté à trois buts en seize sélections. Il sera ensuite temps pour l'attaquant de 32 ans de faire des choix, car son contrat avec Lyon s'achève dans un an et le prochain mercato pourrait redistribuer les cartes s'il ne prolonge pas.