Aouar choisit l’Algérie et se lâche sur les Bleus

C’est confirmé, Houssem Aouar défendra les couleurs de l’Algérie. Le milieu de terrain comptait pourtant une sélection en équipe de France. Mais son passage chez les Bleus ne l’a pas du tout convaincu.

L’avenir d’Houssem Aouar commence à s’éclaircir. En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain ignore encore quel sera son club la saison prochaine. Mais le natif de Lyon sait désormais qu’il portera le maillot de la sélection algérienne. Le Fennec a en effet confirmé sa décision dans une vidéo publiée par la Fédération Algérienne de Football (FAF).

« Cette idée me trottait dans la tête depuis très longtemps, a expliqué Houssem Aouar. J'ai une grande partie de moi qui est française, de par le fait que je suis né ici et que j'ai grandi ici, mais j'ai aussi une grande partie de moi qui est algérienne parce que j'ai mes origines et il y a aussi la façon dont j'ai été éduqué à la maison tout simplement. »

« Je ne me voyais pas faire la démarche moi-même car j'avais peur que ce soit perçu comme opportuniste, et là, le coach (Djamel Belmadi) et le président (de la FAF) m'ont tendu la main et j'y ai vu un signe du destin, j'ai eu une deuxième chance et j'ai sauté dessus », a poursuivi le milieu de 24 ans, prêt à assumer ce rebondissement. Rappelons en effet que le Gone compte une sélection en équipe de France après un match amical disputé contre l’Ukraine (7-1) en octobre 2020. Un mauvais souvenir si l’on en croit l’ex-international tricolore.

Aouar regrette son premier choix

« Cette sélection (l'Algérie) représente énormément pour moi, pour ma famille, pour mes parents, donc c'est quelque chose de très fort pour moi. Ce n'est pas du tout un choix par défaut, c'est tout simplement un choix du coeur. Pour être honnête, après avoir choisi l'équipe de France à l'époque, j'ai ressenti un regret. J'ai senti que je n'avais pas fait le choix qui me convenait personnellement », a confié Houssem Aouar, qui s’est également aperçu qu’il n’entrait plus dans les plans du sélectionneur français Didier Deschamps.