Amical : Les Bleus pulvérisent l'Ukraine !

Dans : Equipe de France.

Match amical

La France bat largement l’Ukraine (7-1) au Stade de France

Buts pour la France : Camavinga (9e), Giroud (24e, 34e), Mykolenko (CSC, 39e), Tolisso (65e), Mbappé (82e) et Griezmann (89e)

But pour l’Ukraine : Tsygankov (53e)

L’équipe de France débutait une série de trois matches ce mercredi soir contre l’Ukraine. Au Stade de France, les champions du monde n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire (7-1).

Décimée par les cas de Covid-19, l’Ukraine se présentait ce mercredi soir au Stade de France avec la mission de ne pas sombrer. Malheureusement pour la Zbirna, l’équipe de France a été intraitable sur sa pelouse. Le festival a débuté en début de match avec Eduardo Camavinga (9e), auteur d’un superbe geste acrobatique pour marquer son premier but en Bleu.

Pour sa 100e sélection, Giroud y est allé de son doublé (24e, 34e), lui permettant d’égaler et dépasser Michel Platini et ses 41 réalisations. Corentin Tolisso (65e), Kylian Mbappé (65e) et Antoine Griezmann (89e) ajoutaient leur nom à la liste des buteurs dans le second acte. Cette victoire écrasante (7-1) permet aux Bleus de faire le plein de confiance avant la réception du Portugal dimanche en Ligue des Nations.