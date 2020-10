EdF : Camavinga 2e plus jeune buteur de l'histoire des Bleus !

Dans : Equipe de France.

Le joueur du Stade Rennais a ouvert le score ce mercredi soir avec la France contre l'Ukraine. Il entre dans l'histoire de l'équipe de France.

Eduardo Camavinga a fêté contre l’Ukraine sa première titularisation en équipe de France, et le joueur du Stade Rennais en a également profité pour marquer son premier but sous le maillot tricolore après moins de dix minutes d’un superbe retourné. Grâce à cette réalisation, Camavinga devient le deuxième joueur le plus jeune à inscrire un but avec l’équipe de France. Agé de 17 ans et 11 mois, Eduardo Camavinga est seulement devancé par Maurice Gastiger, buteur avec les Bleus en mars 1914 contre la Suisse, le joueur du FC Levallois avait alors 17 ans et 5 mois.