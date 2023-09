Allemagne-France ‍: Deschamps prépare des surprises

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Très satisfait de son 11 de départ face à l'Irlande, Didier Deschamps va tout de même largement solliciter ses remplaçants pour le match de prestige face à l'Allemagne, ce mardi soir.

A la veille du match amical en Allemagne face à une équipe germanique tétanisée par sa forme actuelle, Didier Deschamps va effectuer une petite revue d’effectif en profitant de ce match sans enjeu, mais face à un adversaire qui reste de prestige. Selon les dernières mises en place effectuées par le sélectionneur national, il va y avoir du changement dans toutes les lignes de l'équipe de France, si ce n’est au poste de gardien de but où Mike Maignan est désormais intouchable, lui qui n’encaisse tout simplement pas de but avec le maillot frappé du coq.

Une défense remise à neuf

En revanche, la défense sera complètement chamboulée. Les frères Hernandez seront au repos, et le côté gauche sera occupé par Eduardo Camavinga, qui peut rendre service même si ce n’est pas sa spécialité. Ce sera tout de même une petite surprise de la voir retrouver ce poste qui n’est plus le sien au Real Madrid. A droite, Benjamin Pavard va essayer de faire mieux que le discret Jules Koundé, dont l’apport offensif est minime. Dans l’axe, Didier Deschamps va donner du temps de jeu à Dayot Upamecano et William Saliba, qui vont essayer de poursuivre la belle série défensive des Bleus.

Si elle/il vous regarde comme Cama regarde le ballon… 😍💙 pic.twitter.com/3Jic0EC0f4 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 10, 2023

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a gagné le droit de garder sa place, même s’il sera accompagné de Youssouf Fofana pour l’occasion, Adrien Rabiot étant autorisé à souffler. Dans l’animation offensive, Antoine Griezmann sera toujours au rendez-vous, avec Kingsley Coman qui essayera d’être plus tranchant qu’un Ousmane Dembélé toujours branché sur courant alternatif. Devant, Kylian Mbappé sera accompagné de son ami et coéquipier au PSG Randal Kolo Muani, visiblement remis de son petit pépin physique. Ce duo sera forcément très suivi, alors qu’Olivier Giroud est forfait pour cette rencontre.