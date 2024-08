A Lyon sous le maillot bleu, Lacazette nargue Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Ecarté par le sélectionneur des A Didier Deschamps, Alexandre Lacazette s’éclate avec l’équipe de France olympique. L’attaquant et capitaine des Bleus va disputer une demi-finale des JO à Décines. Un scénario rêvé pour le Lyonnais.

On peut parler d’une petite revanche pour Alexandre Lacazette. Absent des plans de Didier Deschamps, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a dû faire une croix sur l’équipe de France A, sans doute pour des raisons extra-sportives. L’ancien joueur d’Arsenal ne pensait plus porter le maillot des Bleus. Mais c’était sans compter sur la convocation de Thierry Henry avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le voilà titulaire et capitaine de la sélection qualifiée pour la demi-finale contre l’Egypte à Décines. Un scénario de rêve pour le natif de Lyon. « Je suis très content, j’ai le sourire depuis dimanche matin, le coach me charrie beaucoup sur ça depuis qu’on est arrivé. Je suis vraiment très heureux, a insisté l’international français. Pour moi, c’est un rêve que j’avais mis de côté avec ce qui s’est passé, mais je n’ai pas envie de revenir dessus. Venir jouer à Lyon, avec l’équipe de France, le brassard, c’est réellement fort. J’ai été blessé pendant un moment, mais ça fait aussi un long moment que tout cela appartient au passé également. »

Lacazette savoure

« D’avoir été rappelé pour disputer les Jeux, d’avoir communiqué avec le coach et de vivre ce que je vis depuis le début avec les gars, c’est juste incroyable. Ça fait partie de mon histoire et pour le moment, mon histoire avec l’équipe de France aux JO est juste incroyable. De l'extra-sportif dans les choix de Didier Deschamps ? Ça, ça ne me regarde pas. Comme je l’ai dit, je ne retiens que le positif, que je suis en demi-finales des Jeux Olympiques avec la France et que ce lundi, je la dispute chez moi, à Lyon », a savouré Alexandre Lacazette, très attendu pour cette rencontre.