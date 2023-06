0-3 contre Gibraltar ‍? La France s'en fout

Dans : Equipe de France.

Dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024, l'équipe de France s'est « seulement » imposée 3 à 0 face à la modeste équipe de Gibraltar. Un résultat obtenu sur terrain indigne et devant des tribunes largement désertées.

Les Bleus ont ramené trois points de leur déplacement au Portugal où sur la pelouse en piteux état du stade de Faro ils sont venus à bout (0-3) de Gibraltar, équipe actuellement classée 201e sur le plan mondial par la FIFA. Même si la victoire a été au rendez-vous, certains sont déçus que l'équipe de France n'ait pas humilié un peu plus son adversaire, attendant que Kylian Mbappé et ses coéquipiers marquent 7 ou 8 buts. Mais, pour Vikash Dhorasoo, il n'y a rien à dire du score, ce match étant à relativiser. « Je ne vois pas comment on peut briller dans ce genre de match, avec une telle différence de niveau, aussi peu d'opposition. C'est compliqué, collectivement, de développer un jeu extraordinaire et de faire des différences, individuellement. C'est aussi humain : les meilleurs joueurs du monde jouent à Gibraltar, après une saison de fou ! C'est un match qu'on oubliera très vite. Honnêtement, tu as envie de te dépasser quand tu as en face de toi un adversaire très fort. Là, tu avais une équipe qui n'avait peut-être pas les moyens, mais qui a aussi refusé de jouer. C'est une possibilité, dans le football de jouer à dix, derrière, avec un seul mec devant », fait remarquer, dans L'Equipe, l'ancien joueur qui n'est pas le seul à penser cela.

0-3 ou 0-7, la France a gagné et ça suffit

Ce samedi, dans Les Grandes Gueules du Sport, Denis Charvet, ancien rugbyman international tricolore, a lui aussi reconnu que ce Gibraltar-France n'avait aucun intérêt et son résultat non plus. « J'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais. Il n'y a pas de surprise, il n’y a pas déception du tout. Avec un peu plus d’efficacité, ils auraient fait 7-0 ou plus. La vérité, c'est qu’ils ont fait le job et il n'y a pas de blessés, et ça, c'est la première satisfaction. C’est un match dans lequel il n’y a pas un enjeu véritablement, la motivation n’est pas là, car il n’y a pas de levier pour motiver les joueurs », a confié Denis Charvet, qui a déjà oublié cette rencontre qui intervient à la fin d'une saison très très longue pour les footballeurs internationaux français. Au classement de son groupe de qualification, la France est seule en tête avec trois victoires en autant de matchs, huit buts marqués et zéro but encaissé. On a vu pire bilan avant de recevoir lundi au Stade de France la Grèce, deuxième la poule.