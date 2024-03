France ‍: Mbappé capitaine, la révolte gronde

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Capitaine de l'équipe de France contre l'Allemagne, Kylian Mbappé a été transparent sur la pelouse du Groupama Stadium. La star tricolore semblait totalement à côté de la plaque.

Loin de son actualité au PSG, Kylian Mbappé avait le brassard de capitaine sur son beau maillot tricolore nouvelle version, et visiblement le coq XXL n'a pas apporté une force supplémentaire à la star des Bleus. Contre l'Allemagne, l'attaquant de l'équipe de France est passé complètement au travers et tout autant que sa prestation footballistique, c'est surtout son statut de capitaine et donc de meneur de cette équipe qui pose des problèmes. « Ce n’est pas qu’il a fait tout à l’envers, mais presque. Il a manqué sans cesse de justesse dans ses choix. Dans le un-contre-un, il s’est souvent empêtré et il a souffert dans l’efficacité également. Son leadership interroge : on ne l’a pas vu beaucoup tenter de ranimer ses coéquipiers », écrit notre confrère Hugo Delom dans L'Equipe. Et c'est vrai que sur la pelouse lyonnaise, et malgré une ambiance plutôt gentille malgré la faiblesse du niveau de jeu de la France, Kylian Mbappé n'a jamais semblé vouloir secouer ses coéquipiers. Cela n'a échappé à personne et des questions se posent.

Mbappé fantomatique contre l'Allemagne

L'Equipe de France s'incline face à l'Allemagne dans ce premier match de 2024.



🔜 RDV mardi à Marseille contre le Chili 🇨🇱#FRAALL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/LEQurz2vQe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2024

Benjamin Quarez, qui suit le Paris Saint-Germain pour le compte du Parisien, n'est pas tendre avec le numéro 10 de l'équipe de France : « Le capitaine des Bleus a été à l’image de son équipe, amorphe et sans génie (…) Il était bien loin de ses standards au PSG. » Dans l'After, Kevin Diaz a confié sa déception et l'explique sans détour : « Contre l’Allemagne, on a vu les limites de Mbappé. C'est quand il pense qu'il peut faire plus que ce qu'il sait réellement faire. » Certains pourront avancer des raisons à cette absence de révolte de Kylian Mbappé et son incapacité à être le capitaine attendu, notamment sur d'éventuelles préoccupations liées à son avenir en club. Mais en conférence de presse, le joueur du Paris Saint-Germain était apparu très décontracté, et même assez incisif, n'ayant visiblement pas le visage d'un joueur tendu et crispé. Didier Deschamps, qui place une confiance absolue en Mbappé et lui a confié le brassard de capitaine, ne reviendra probablement pas sur son choix, il va devoir l'assumer.