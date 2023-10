Victime d'un piège avec Al-Hilal, Neymar hallucine

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar ne connait pas forcément les débuts rêvés en Arabie saoudite. L'ancien du PSG n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec Al-Hilal.

Al-Hilal a récemment pris les commandes de la Saudi Pro League en battant Al Shabab (2-0) ce vendredi pour le compte de la 7e journée. Neymar aura délivré une passe décisive mais aussi raté un penalty. Depuis son arrivée, le Brésilien alterne le bon et le moins bon mais n'a toujours pas marqué. Difficile de l'imaginer pouvoir s'exprimer aussi dans les prochaines heures lors du déplacement d'Al-Hilal en Ligue des champions asiatique. La raison ? L'état de la pelouse du stade Azadi, qui va accueillir la rencontre entre Nassaji et Al-Hilal mardi prochain en C1 asiatique. De quoi même choquer l'ancienne star du Paris Saint-Germain.

Neymar n'en revient pas

This is not possible 🤦🏽‍♂️😂 — Neymar Jr (@neymarjr) October 1, 2023

Neymar Jr est de plus en plus présent ces dernières semaines sur ses réseaux sociaux. Avant tout pour faire la promotion du football saoudien, mais aussi, parfois, pour pousser des petits coups de gueule. Ces dernières heures, le joueur de 31 ans a créé la surprise en répondant à un post sur X du compte francophone SPL, qui montrait une vidéo de la pelouse du stade Azadi. « Ce n'est pas possible », accompagné d'émojis consterné et mort de rire, pouvait-on voir écrit de la part de Neymar Jr, déjà sujet aux blessures ces dernières années. Il faudra faire preuve de patience donc pour Al-Hilal pour venir à bout de Nassaji, qui met tous les ingrédients de son côté pour contrecarrer les plans de la formation saoudienne, largement favorite sur le papier. Les fans et observateurs seront aussi curieux de savoir si cette rencontre un peu particulière sera le théâtre du premier but de Neymar Jr avec sa nouvelle formation d'Al-Hilal.