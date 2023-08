Un championnat de seconde zone, le Brésil prévient Neymar

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours maintenant, Neymar acceptait le challenge d'Al-Hilal et quittait le PSG. Le sélectionneur du Brésil compte toujours sur lui, même s'il sera attentif à son niveau dans ce championnat moins réputé.

Neymar Jr va écrire une nouvelle page de sa carrière dans les prochaines semaines en Arabie saoudite. Le Brésilien n'entrait plus dans les plans du PSG et a cédé à l'offre mirobolante d'Al-Hilal. En Arabie saoudite, l'ancien du Barça devra se montrer sérieux, afin de préparer les prochaines échéances avec l'équipe du Brésil. D'ailleurs, Neymar Jr a été appelé par Fernando Diniz pour disputer deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à la Bolivie et au Pérou. Cela alors que l'ancien du PSG est actuellement blessé et ne peut pas courir, selon son club d'Al-Hilal. Le sélectionneur veut un Neymar concerné et concentré pour tenter d'aider son pays à relever la pente.

Neymar, le Brésil envoie un message clair

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي الهلال السعودي (@alhilal)

Lors d'une récente conférence de presse, Fernando Diniz a notamment déclaré sans langue de bois sur le sujet : « J’ai parlé avec Neymar, il s’est montré heureux et motivé à l’idée de continuer son histoire avec la Seleção. Il mérite, pour l’immense talent qu’il possède, d’écrire bientôt la plus belle page de son histoire avec le Brésil. Il peut surmonter n’importe quel obstacle, comme celui de jouer dans une ligue moins compétitive qu’en Europe. (…) Ce qui déterminera la sélection des joueurs, ce sont leurs performances à l’étranger, que ce soit en Arabie saoudite, en Europe, au Brésil, où que ce soit. Et surtout quand ils seront appelés, quand ils joueront avec l’équipe nationale ». Neymar Jr est prévenu, il n'aura aucun privilège particulier et devra se battre comme ses autres coéquipiers pour une place dans l'équipe du Brésil. Actuellement blessé, l'ancien du PSG va devoir très vite reprendre le rythme et rassurer sur son état physique ainsi que son hygiène de vie. En tout cas, la place est réservée au chaud au sein de la Seleçao, où on le croit largement capable de garder le niveau international tout en jouant dans le championnat saoudien.