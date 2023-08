Neymar pour 90 ME, le gros mensonge du PSG

Dans : PSG.

Déterminé à se séparer de Neymar cet été, le Paris Saint-Germain a transféré le Brésilien à Al-Hilal pour 90 millions d’euros. C’est du moins la somme qui a filtré dans les médias, et que le journaliste Romain Molina dément.

Le Paris Saint-Germain a réalisé un petit exploit. Malgré les 31 ans de Neymar, ses blessures à répétition et sa carrière sur le déclin, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi serait parvenu à le transférer pour 90 millions d’euros à Al-Hilal, soit la plus grosse vente de l’histoire des Parisiens. Une estimation démentie par le journaliste Romain Molina, lequel assure que le champion de France a laissé filtrer un montant erroné.

La stratégie des Saoudiens

« Pour les autres championnats européens, l'arrivée de l'Arabie Saoudite a un peu été le fantasme absolu, a expliqué notre confrère. Beaucoup se sont dit : "on va récupérer plein d'argent, ils vont payer plein de transferts". Sauf que ce n'est pas la logique. L'idée en Arabie Saoudite, c'est de payer le moins possible en transfert, et de mettre plus en salaire et en prime à la signature. »

« Le véritable problème qu'il y a eu dans le football européen, ce sont les sommes qui ont été annoncées, a-t-il ajouté. C'est la faute de certains médias instrumentalisés par des agents qui voulaient se vanter. (...) Benzema, 200 millions d'euros... C'était fake. Donc ça a incité les autres à se dire : "si Benzema prend 200, moi je vais prendre 100, 150..." Mais non, Benzema prend à peu près 30 millions d'euros par an en salaire, et peut-être qu'il y a d'autres choses à côté. »

« Et pour les clubs, ça a été la même chose. Ils se sont dit : "super, on va les braquer". Mais les Saoudiens ont plus une logique à la turque, c'est-à-dire que s'ils peuvent ne pas payer de transfert, ils préfèrent. Là, quand j'entends la somme payée pour Neymar, je rigole. On voit que c'est un habile jeu de communication. Al-Hilal n'a jamais payé cette somme, mais il faut montrer qu'on est fort », a révélé Romain Molina, qui laisse entendre que le Paris Saint-Germain n'a pas réalisé une si belle affaire.