Neymar s'offre un nouvel enfant à 315 000 euros

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar a quitté le PSG depuis quelques mois et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Brésilien brille plus par ses frasques extra-sportives que sur le terrain. Blessé au genou, l'ancien du Barça se fait plaisir.

Al-Hilal avait grandement soulagé le PSG en rachetant les dernières années de contrat de Neymar dans la capitale. Le club saoudien, désireux d'attirer des stars dans son championnat, avait déboursé 90 millions d'euros pour se payer le Brésilien. Mais voilà, pas de chance, Neymar n'a pas mis longtemps pour se blesser. Et assez gravement au genou. De ce fait, sa saison est d'ores et déjà terminée. En rééducation, l'international auriverde ne laisse néanmoins pas tomber ses activités annexes mais aussi ses soirées et autres petits plaisirs. Ces dernières jours, il s'est notamment acheté un nouveau bolide...

Neymar se fait un très joli cadeau pour la Saint-Valentin

Neymar flaunts his latest wheels on Instagram – a brand new Rolls Royce.#AlHilal pic.twitter.com/9zgEtk2ASK — Saudi League BUZZ (@SaudiLeagueBuzz) February 14, 2024

Comme indiqué par RTL Info, Neymar s'est en effet offert le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, une Rolls Royce Ghost. Il n'a pas manqué de l'annoncer sur son compte Instagram, fier de sa nouvelle acquisition estimée à pas moins de 315 000 euros si l'on en croit The Sun. Il faut dire que cette voiture de luxe est très rare sur le marché. Pour Neymar, ce bien est apparemment inestimable puisqu'il a écrit en légende sur Instagram : « Nouvel enfant ». De quoi faire rire jaune ses détracteurs, qui ne comprennent pas comment un tel joueur a pu en arriver là malgré tous les espoirs qui avaient été placés en lui. La saison prochaine, ce sera en tout cas mission réhabilitation pour lui. Al-Hilal comptera fort sur son talent afin de remporter tous les trophées possibles. En attendant, l'ancien enfant prodige de Santos continue de se faire plaisir, même si ses dernières apparitions en début de rééducation avec un ventre bien arrondi n'ont pas manqué de choquer ceux qui se rappelle du Neymar léger comme une plume à Santos, Barcelone et même ses premières saisons au PSG.