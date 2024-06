Les Saoudiens cèdent à Cristiano Ronaldo

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Deuxième de Saudi Pro League avec 14 points de retard sur Al-Hilal, Al-Nassr souhaite se renforcer et bâtir une équipe de rêve autour de Cristiano Ronaldo afin de conquérir le titre en Arabie Saoudite l’an prochain.

Sur le papier, l’équipe d’Al-Nassr a déjà fière allure avec Cristiano Ronaldo bien sûr mais également Sadio Mané, Marcelo Brozović, Alex Telles, Aymeric Laporte, Otávio ou encore Seko Fofana. La saison de l’équipe jaune et bleu n’a pas été catastrophique, au contraire par exemple de celle d’Al-Ittihad, où évoluent les internationaux français Karim Benzema et Ngolo Kanté. Mais l’ambition d’Al-Nassr est plus que jamais d’être champion de Saudi Pro League. Les dirigeants du club ne se contentent pas de la seconde place et ont bien l’intention de tout mettre en oeuvre pour conquérir le titre la saison prochaine.

Pour cela, une refonte de l’effectif est envisagée à tel point que Sadio Mané, jugé incompatible avec Cristiano Ronaldo au sein du club, pourrait partir afin de libérer une place de joueur étranger. Au sein du club saoudien, on estime que le recrutement d’un gardien de top niveau est indispensable afin d’avoir de réelles ambitions dans le championnat. C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes, Al-Nassr a identifié Wojciech Szczęsny comme une cible potentielle en vue du prochain mercato.

Szczęsny et Cristiano Ronaldo réunis à Al-Nassr ?

L’international polonais de 34 ans a prouvé sa valeur en Série A ces dernières années, et son statut de titulaire à la Juventus Turin pourrait être remis en cause après le recrutement de Michele Di Gregorio pour 18 millions d’euros en provenance de Monza. Sans aucun doute, la potentielle arrivée de Wojciech Szczęsny à Al-Nassr ferait le bonheur de Cristiano Ronaldo, qui a évolué au côté de l’international polonais à la Juventus Turin de 2018 à 2021. Le média affirme que le club saoudien d’Al-Nassr est prêt à consentir de gros efforts financiers pour rendre ce transfert possible. En revanche, aucun chiffre n’est encore évoqué, ni pour le montant du transfert, ni pour le potentiel salaire de Szczęsny en Arabie Saoudite. La Juventus Turin de son côté a une formidable occasion de réaliser une belle vente avec un joueur de 34 ans, qui n'était plus forcément appelé à être titulaire dans les années à venir.