Arabie Saoudite ‍: Benzema a eu sa peau, Al-Ittihad vire Gallardo ‍!

Dans les tuyaux depuis de longues semaines, le départ de Marcelo Gallardo est désormais officiel à Al-Ittihad. L’entraîneur argentin n’a pas résisté à son conflit avec la star de l’équipe, un certain Karim Benzema.

Sur la sellette depuis un long moment, Marcelo Gallardo a officiellement pris la porte. Al-Ittihad a communiqué sur le départ de l’entraîneur argentin, en froid avec certains cadres de l’équipe dont la star Karim Benzema. « Aujourd’hui, Ittiah Club a mis fin au contrat de son entraîneur principal Marcelo Gallardo. Le club le souhaite le meilleur pour ses prochains objectifs » a annoncé le club dans lequel évolue également l’international français Ngolo Kanté dans un très court communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée à Fabrizio Romano il y a deux semaines, le président d’Al-Ittihad n’avait pas caché que c’est principalement en raison de désaccords majeurs avec Karim Benzema que Marcelo Gallardo quittait le club saoudien. « Gallardo a commis des erreurs importantes en demandant la mise à l'écart de Benzema, ce qui est inacceptable. Il est un élément essentiel du projet de l'Arabie Saoudite et du club » avait notamment lancé le président d’Al-Ittihad, donnant officiellement raison à l’ancien Ballon d’Or du Real Madrid dans le conflit l’opposant à son entraîneur. Dans de telles conditions, il devenait bien sûr impossible pour Marcelo Gallardo de poursuivre l’aventure. Son départ est désormais officiel et Al-Ittihad n'a pas trainé en route pour lui trouver un successeur de renom puisque Fabrizio Romano dévoile ce mercredi que c'est Stefano Pioli, lequel vient de quitter l'AC Milan, qui va s'assoir sur le banc du club saoudien la saison prochaine.

