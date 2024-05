Le fiasco Neymar continue, l’Arabie Saoudite à bout de nerfs

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Un an après son transfert en provenance du PSG pour près de 100 millions d’euros, Neymar est toujours blessé avec Al-Hilal en Arabie Saoudite, où il n’a disputé que cinq matchs.

En août dernier, le Paris Saint-Germain trouvait enfin une porte de sortie à Neymar, devenu indésirable et qui ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique et de Luis Campos pour la suite des évènements dans la capitale française. L’Arabie Saoudite a volé au secours du PSG pour se délester de l’international brésilien et de son salaire XXL. Leader de la Saudi Pro League, Al-Hilal a dépensé 90 millions d’euros pour recruter Neymar, un coup marketing d’envergure qui a permis à l’équipe dans laquelle évoluent également Malcom et Mitrovic de gagner en notoriété.

Sportivement en revanche, on ne peut pas dire que Neymar ait beaucoup apporté à Al-Hilal, bien au contraire. L’ancien n°10 du PSG n’a disputé que cinq matchs en Arabie Saoudite, avant d’être victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’un match avec la sélection brésilienne. Blessé depuis le mois de novembre, l’international auriverde pourrait être sur le chemin du retour… mais ce n’est pas le cas. Sa convalescence va se poursuivre encore plusieurs mois comme l’a annoncé son entraîneur Jorge Jesus en conférence de presse.

Neymar, cinq petits matchs joués en Arabie Saoudite

« Tout ce que je sais pour l'instant c'est que le temps nécessaire à Neymar pour récupérer, et en général pour ce type de blessure, est de 10 à 11 mois. Si on fait le calcul, il ne sera pas prêt pour faire la préparation d’avant-saison » a soufflé l’entraîneur d’Al-Hilal, qui peut regretter que Neymar prenne autant de temps à se remettre de cette blessure, surtout quand on sait que des joueurs comme Thibaut Courtois ou Eder Militao au Real Madrid ont mis 7 à 8 mois pour revenir sur les terrains après s’être blessé de la sorte en début de saison. En ce qui concerne Neymar, tout est visiblement plus long, de quoi agacer l’Arabie Saoudite, qui n’en a pas du tout pour son argent sur le plan sportif avec l’ancien Parisien pour l’instant.