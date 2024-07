De Bruyne avec Benzema, le rêve saoudien en marche

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Convoité par l'Arabie Saoudite, Kevin de Bruyne est proche de signer à Al-Ittihad. Le Belge est d'accord pour rejoindre le club de Benzema et Kanté. Ne reste plus qu'à s'entendre financièrement avec Manchester City.

Une grande page de Manchester City est tout proche de se tourner. Les Citizens pourraient dire adieu à leur métronome belge Kevin de Bruyne après 9 ans passés au club. Cadre apprécié de Pep Guardiola, le milieu des Diables Rouges est sur les tablettes des clubs saoudiens depuis le début de l'été. Al-Ittihad est proche de rafler le jackpot. Selon le journaliste Rudy Galetti et le Daily Mail, Kevin de Bruyne est d'accord pour signer dans le club de Djeddah. Le joueur de 33 ans s'offrirait un superbe contrat après avoir tant donné en Europe depuis 15 ans.

Man City proche de plier pour De Bruyne

A Al-Ittihad, Kevin de Bruyne retrouverait une belle colonie française avec Karim Benzema, N'Golo Kanté et Laurent Blanc sur le banc de touche. Pour finaliser ce transfert, il ne manque plus que l'accord de Manchester City. Les discussions sont sérieuses entre le dernier champion d'Angleterre et la formation saoudienne. Un accord financier est tout proche d'être trouvé entre les deux parties.

🚨 INFO DAILY MAIL 🚨



🇧🇪 Kevin De Bruyne tendría un acuerdo con el Al-Ittihad saudí.



🤝 Ahora falta el entendimiento entre clubes de cara a cerrar el traspaso. El belga tiene contrato con el Manchester City hasta 2025. #ManCity #Ittihad pic.twitter.com/MvgoNrf9nD — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) July 21, 2024

Pour rappel, De Bruyne est sous contrat à City jusqu'en 2025. Souvent déterminant dans les succès du club anglais, le Belge a connu de nombreuses blessures ces derniers mois. Mais, il ne sera pas si évident à remplacer pour Manchester City. Pour Al-Ittihad, ce transfert est crucial. Largué en championnat la saison dernière, le club saoudien a bien l'intention de jouer les premiers rôles face aux poids lourds que sont Al-Hilal et le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.