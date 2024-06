Karim Benzema viré d’Arabie Saoudite, l’incroyable demande

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema vit une première saison compliquée en Arabie Saoudite. Sa tête a même été demandée dans une situation très houleuse à Al-Ittihad.

Les têtes tombent autour de Karim Benzema, dont la première saison avec Al-Ittihad a été très décevante sur le plan personnel et collectif. L’attaquant français était arrivé en Arabie Saoudite alors qu’il était au sommet avec le Real Madrid, mais ses performances n’ont convaincu personne, même s’il a inscrit 10 buts en étant souvent blessé. A son arrivée, Nuno Espirito Santo avait pris la porte après s’être directement embrouillé avec le joueur formé à l’OL. Marcelo Gallardo était arrivé avec une solide réputation étant donnée ses succès en Amérique du Sud, mais l’Argentin vient de se faire virer. Là encore, c’est sa relation avec KB9 qui est clairement en cause, le président d’Al-Ittihad ayant tout simplement reconnu que Gallardo avait demandé la peau de Benzema, avec qui il ne s’entendait pas non plus. La réponse ne lui a pas été favorable. « Il a fait d’énormes erreurs en demandant le départ de Karim Benzema, ce qui est inacceptable car Benzema est essentiel au projet du club et de l’Arabie Saoudite », a fait savoir le président du club basé à Jeddah, Louay Nazer.

Gallardo repart avec 30 ME, merci Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le message est clair, Karim Benzema est un roi en Arabie saoudite et son statut est intouchable. Bon courage donc au futur entraineur d’Al-Ittihad, qui pourrait être Stefano Pioli. L’ancien coach du Milan AC, qui vient de passer cinq ans de belle stabilité au sein du club lombard, est le grand favori pour succéder à Gallardo. Son salaire passerait ainsi à 10 millions d’euros par saison pour devoir gérer Karim Benzema et tenter de tirer le meilleur d’un effectif copieux mais qui n’a pas fait mieux que 5e cette saison. Pioli pourrait arriver avec un joueur de haut niveau dans ses bagages, puisqu’il se murmure qu’une offre de 100 millions d’euros est en préparation pour Rafael Leao, qui semblait pourtant vouloir rester au Milan AC. En attendant, Marcelo Gallardo s’en va, mais pas les mains vides puisqu’il va récupérer 30 millions d’euros d’indemnités de licenciement.