Arabie Saoudite ‍: Cristiano Ronaldo est pourchassé et il se marre

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir pour le compte de la dernière journée de la Saudi Pro League, Al-Nassr affrontait Al-Ittihad. Comme souvent cette saison, Cristiano Ronaldo a fait parler la poudre et battu des records.

Al-Nassr ne sera pas champion d'Arabie saoudite cette saison mais a néanmoins connu de belles émotions. Cristiano Ronaldo tentera de rafler la mise la saison prochaine. En attendant, CR7 a marqué les esprits de manière individuelle. Ce lundi soir lors d'un choc face à Al-Ittihad, le quintuple Ballon d'Or a planté un doublé dans le succès 4 buts à 2 de sa formation. De quoi battre un nouveau record que l'on pensait impossible à battre pendant longtemps en Arabie saoudite.

CR7 écrit l'histoire mais agace fortement

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024

En effet, Ronaldo est devenu ce lundi soir le joueur ayant réussi à marquer le plus de buts lors d'une saison en Arabie saoudite. Le Portugais termine avec 35 buts inscrits et 11 passes décisives en 31 matches disputés. A noter que le précédent record était détenu par le Marocain Abderrazak Hamdallah avec 34 buts lors de la saison 2018/2019. Après la rencontre face à Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué de saluer son exploit sur ses réseaux sociaux, avec une image (entre autres) de lui tout sourire accompagnée du texte : « Je ne suis pas les records, les records me suivent ». Une façon avec le sourire de rappeler qu'il n'a pas pour objectif de chasser les records, mais que son talent, son efficacité et son incroyable carrière lui permettaient de battre encore de multiples marques. Et cela le faisait visiblement sourire.

Problème, de nombreux internautes ont répondu. Certains ont même tenu à tempérer son exploit : « Tu ne suis pas les trophées d'équipe non plus clown » ; « Il te manque la Coupe du monde » ; « Je ne suis pas la Coupe du monde et elle ne me suit pas non plus ahaha » ou encore « Ils t'ont recruté pour remporter la ligue, pas pour battre tes records personnels, alors respecte l'équipe », pouvait-on voir sur X notamment. Malgré ses records et exploits, CR7 a toujours son lot de contradicteurs, mais cela n'empêche pas de voir son professionnalisme faire l'unanimité. Son choix de partir en Arabie saoudite laisse tout de même circonspect. Et nul doute que les fans d'Al Nassr auraient en effet préféré voir leur équipe gagner la Ligue des champions asiatique et la Saudi Pro League que de voir CR7 empiles des records sans soulever de titres.