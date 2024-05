José Mourinho en Arabie Saoudite pour un projet XXL ‍?

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Limogé de la Roma en début d'année 2024, José Mourinho n'intéresse aucun grand club européen pour le moment. Le Portugais est tenté d'aller exercer en Arabie Saoudite d'autant qu'un nouveau projet ambitieux se monte.

L'Arabie Saoudite, eldorado des stars portugaises du football ? Cristiano Ronaldo a fait grandir la Saudi Pro League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023. C'est désormais au tour de José Mourinho d'entrer dans les radars des Saoudiens. Il faut dire que le Special One est au chômage depuis janvier et il ne reçoit pas beaucoup d'offres. Si les grands clubs européens sont nombreux à changer d'entraîneur (Bayern, Juventus, Milan, Barcelone, Liverpool etc.), Mourinho n'est jamais cité dans les rumeurs. De quoi confirmer que sa cote est en berne sur le vieux continent. C'est tout le contraire ailleurs et notamment en Arabie Saoudite.

Mourinho menace un ancien coach de l'OM

En déplacement dans le Royaume pour une conférence sur le bien-être numérique, José Mourinho a pu constater qu'il était très populaire chez les puissants hommes d'affaires locaux. C'est notamment le cas des actionnaires du club d'Al-Qadisiyah. La formation saoudienne est championne de deuxième division et elle va intégrer la Saudi Pro League la saison prochaine. Ce club basé dans la ville de Khobar est très ambitieux puisqu'il est dirigé par la puissante société pétrolière Aramco.

Jose Mourinho in talks to become manager of newly-promoted clubhttps://t.co/O9lop5SENo — talkSPORT (@talkSPORT) May 23, 2024

Selon le média portugais Leonino, José Mourinho s'est entretenu avec « certaines des personnalités les plus influentes » d'Aramco pendant son voyage. Le but était clair : faire du Special One le nouvel entraîneur d'Al-Qadisiyah dans l'élite saoudienne. Il remplacerait ainsi l'actuel entraîneur, l'Espagnol Michel qui était passé à l'OM lors de la saison 2015-2016. Placer le Portugais sur le banc enverrait un message fort aux cadors du championnat saoudien que sont Al-Hilal (club de Neymar), Al-Nassr (club de Cristiano Ronaldo) et Al-Ittihad (club de Benzema).