Moussa Diaby signe à Al-Ittihad (off)

Dans un communiqué, West Ham a officialisé le départ de Moussa Diaby. L'attaquant international français s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ittihad. La presse anglaise évoque un transfert à hauteur de 60 millions d'euros pour le joueur formé au PSG. En Saudi Pro League, Diaby travaillera sous les ordres de Laurent Blanc, et aura Benzema et Kanté dans son équipe.

Aston Villa can confirm that Moussa Diaby has joined Al Ittihad. pic.twitter.com/9Op7QCcGdk