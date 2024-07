Un international français va suivre Laurent Blanc en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Laurent Blanc est devenu le nouvel entraîneur d'Al-Ittihad. Le récent coach de l'OL devra faire du club de Djeddah un candidat au titre avec Karim Benzema et N'Golo Kanté notamment. Un troisième français devrait vite les rejoindre.

Al-Ittihad et Laurent Blanc étaient faits pour s'entendre. Le club saoudien comme l'entraîneur français ont besoin de se relancer après une dernière saison difficile. Blanc a été viré de l'OL au bout de 4 matchs seulement et un début de saison chaotique. La formation basée à Djeddah était candidate au titre mais elle n'a fini que 5e à 42 points du champion Al-Hilal. Surtout, elle a gaspillé deux entraîneurs différents au cours de la saison : Nuno Espirito Santo et Marcelo Gallardo. Aucun des deux n'a su parfaitement acclimater un Karim Benzema décevant.

Moussa Diaby arrive à Al-Ittihad

Ainsi, Al-Ittihad mise désormais sur Laurent Blanc pour remonter la pente. Quoi de mieux que le Français pour s'entendre avec Karim Benzema qu'il a dirigé en Equipe de France (2010-2012). Avec l'ancien attaquant du Real Madrid et N'Golo Kanté dans l'effectif, l'accent est mis sur la France. Le mercato estival va renforcer cette colonie bleu-blanc-rouge puisque un nouveau tricolore est en route vers Al-Ittihad. L'émission espagnole El Chiringuito affirme que Moussa Diaby va signer dans le club saoudien pour 5 ans. Le jeune ailier de 25 ans va quitter Aston Villa contre 60 millions d'euros.

Diaby toucherait un salaire de 13 millions d'euros par an dans son nouveau club. Un pont d'or qui l'attire alors que sa première saison anglaise a été mitigée. Si Diaby a marqué 10 fois toutes compétitions confondues, il a progressivement basculé sur le banc en fin de saison. Cela l'a empêché d'être sélectionné en Equipe de France pour l'Euro 2024. La qualification d'Aston Villa pour la Ligue des champions et un contrat jusqu'en 2028 ne suffiront pas à le retenir en Angleterre. Avec un salaire XXL et des Français pour l'épauler, Moussa Diaby a tout pour s'épanouir en Arabie Saoudite.