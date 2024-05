Arabie Saoudite ‍: Neymar le voyou, ça le fait marrer

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Malgré sa rupture des ligaments croisés qui ne lui a pas permis de jouer cette saison, Neymar a tout de même trouvé le moyen que l’on parle de lui en Arabie Saoudite avec un étonnant craquage.

Victime d’une rupture des ligaments croisés au tout début de la saison lors d’un match avec le Brésil, Neymar vit une première saison quasiment blanche en Arabie Saoudite. L’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain, vendu pour 90 millions d’euros par le club de la capitale française à Al-Hilal cet été, travaille pour revenir au plus vite, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il y a quelques jours, son entraîneur Jorge Jesus indiquait que le retour de Neymar n’était pas envisagé avant le mois de septembre et que sa récupération était plus lente que prévu. L’ancien crack de Santos ne se laisse pas abattre pour autant et trouve le moyen de s’amuser comme un petit fou en Arabie Saoudite.

¡PERO NEYMAAAAAAAAAAAR! 😱



Renan Lodi le hizo una broma a Neymar atándole los cordones de los botines, pero a Ney no le gustó y se vengó de una manera demasiado particular: ¡¡¡LE PINCHÓ LAS RUEDAS DE SU AUTO!!! pic.twitter.com/ZBMLx117JP — TyC Sports (@TyCSports) May 29, 2024

Victime d’une farce de son coéquipier Renan Lodi, ancien joueur de l’OM vendu à Al-Hilal au mois de janvier, Neymar a répondu avec une blague pour le moins étonnante qui s’apparente plus à un craquage qu’à autre chose. L’ancien n°10 du PSG s’est emparé d’un couteau et a crevé les pneus de la voiture de Renan Lodi, comme rapporté par le média Tyc Sports qui a filmé la scène. Le plus lunaire dans l’histoire, c’est que l’international brésilien semblait fier de lui après cette blague d’un goût assez douteux. En Amérique du Sud, les critiques n’ont pas manqué de pleuvoir à l’égard de Neymar, lequel ne fait plus l’unanimité depuis bien longtemps y compris au Brésil, où il était pourtant un prophète il y a encore quelques années. L’image de Neymar, héros national en 2014 et qui portait la sélection sur ses épaules, est décidément bien loin et à priori pour toujours.