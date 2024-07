20 millions d’euros par match, Neymar signe le contrat du siècle

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Passé du PSG à l'Arabie Saoudite il y a un an, Neymar a récupéré l'un des plus gros salaires de la planète sans jouer plus de cinq matchs. Son comptable peut applaudir.

Le PSG conserve un souvenir amer du passage de Neymar, resté six ans sans réellement répondre aux énormes attentes liées à son talent. Si fort à son arrivée, le Brésilien a rapidement vu son physique fragile l’empêcher de marquer les esprits comme il aurait du. Sa bonne forme lors du Final 8 de Lisbonne en 2020 aurait pu changer sa carrière parisienne, mais ce ne fut pas le cas et ses six ans de présence ne lui permettent pas de se faire une place dans la légende du PSG, ni même du football mondial. Arrivé en Arabie saoudite, Neymar a fait encore bien pire en se blessant gravement avec sa sélection alors qu’il venait de signer à Al-Hilal. Cela n’a pas empêché le club de Riyad de vivre une saison pleine, mais la première année de Neymar en Saudi Pro League restera comme l’un des gâchis les plus chers de l’histoire du football. En effet, le média spécialisé Capology s’est penché sur les 10 plus gros salaires du championnat saoudiens et Neymar se retrouve sur le podium avec 100 millions d’euros par an, en compagnie de Karim Benzema.

5 matchs avec Al-Hilal

Certes, c’est deux fois moins que Cristiano Ronaldo qui prend la première place avec ses 200 millions d’euros par saison, mais cela reste une somme énorme pour l’ancien prodige de Santos. Surtout si l’on met ça en comparaison avec le nombre de matchs joués. Arrivé tardivement et en petite forme, le Brésilien a fait son apparition le 15 septembre, avant de disputer deux autres matchs de championnat, et deux de Ligue des Champions asiatique, pour un but marqué au total. Cinq matchs, et tout de même 100 ME qui tombent sur son compte en banque, l’opération est historique avec un rapport qui arrive à 20 millions d’euros par match disputé avec son club. Malgré le forcing d’Al-Hilal en ce sens, Neymar n’a pas prolongé son contrat et sera donc libre de partir librement lors de l’été 2025. Le club saoudien estime que le Brésilien lui doit bien une prolongation pour cette première année transparente, mais rien d’indique que le « Ney » va prolonger son contrat alors que le football ne semble pas forcément être toujours sa préoccupation première.