N'Golo Kanté il est gentil, l'Arabie Saoudite décide pour lui

Après un Euro solide en Allemagne, N'Golo Kanté est revenu dans les radars des clubs européens. West Ham et le Barça lui font les yeux doux notamment. Problème, Al-Ittihad ne se laissera pas faire aussi facilement.

L'air de l'Arabie Saoudite n'a en rien altéré ses qualités. Parti à Al-Ittihad il y a tout juste un an, N'Golo Kanté est resté un milieu généreux dans les efforts et efficace avec le ballon. Les doutes le concernant ont été levés pendant l'Euro 2024. Kanté a été l'un des meilleurs joueurs français en Allemagne avec des prestations très séduisantes, surtout en début de tournoi. Il n'en fallait pas plus pour que les clubs européens se souviennent de son nom au mercato. West Ham et son nouvel entraîneur Julen Lopetegui ont dégainé en premier alors que le FC Barcelone s'est aussi renseigné.

Des options séduisantes pour le milieu français, parti en catimini du continent européen. Cependant, même si West Ham propose 30 millions d'euros pour acquérir Kanté, le transfert s'annonce compliqué. En effet, Al-Ittihad n'est absolument pas disposé à laisser filer son milieu de terrain. Le club de Djeddah, qui a récemment nommé Laurent Blanc au poste d'entraîneur, estime que Kanté est un élément indispensable avec Karim Benzema pour la réussite de son projet.

🇫🇷 Al Ittihad mantain their position on N’Golo Kanté links: not for sale.



The club has no intention to accept the proposals received this month as he’s crucial player for their project. ⤵️ https://t.co/LhkvRTZLsP