Un duo Benzema-Galtier, le pari de l'Arabie Saoudite

Après avoir viré Marcelo Gallardo en froid avec Karim Benzema, Al-Ittihad vise Christophe Galtier. Actuel entraîneur d'Al-Duhail au Qatar, l'entraîneur français se voit offrir un pont d'or par les Saoudiens.

Christophe Galtier est-il l'entraîneur qui va ressusciter Karim Benzema à Al-Ittihad ? Depuis son transfert en Arabie Saoudite lors de l'été 2023, l'ancien attaquant du Real Madrid peine à enchaîner les matchs et les performances marquantes. Surtout, il n'a jamais entretenu de bonnes relations avec ses différents entraîneurs, Nuno Espirito Santo puis Marcelo Gallardo. Ce dernier vient d'être limogé après avoir écarté Karim Benzema. Pour succéder à l'Argentin, Al-Ittihad pense à Christophe Galtier selon les informations du Parisien.

Les Saoudiens offrent 12 ME par an à Galtier

Malgré la rumeur persistante sur l'arrivée de Stefano Pioli dans le club de Djeddah, le quotidien francilien affirme que Galtier est devenu la priorité au poste ces dernières heures. L'ancien entraîneur du PSG est actuellement au Qatar où il entraîne la formation d'Al-Duhail. L'intérêt des Saoudiens d'Al-Ittihad pour Christophe Galtier est très sérieux puisque l'entraîneur français s'est vu proposer un contrat XXL : 36 millions d'euros de salaire sur trois ans, soient 12 millions d'euros annuels.

Saoudiens et Qataris négocient actuellement sur le cas Galtier. Selon le Parisien, Galtier « n’est pas insensible » à cette offre mais « il ne fera pas le forcing » en cas de refus de sa direction. Galtier retrouverait deux joueurs français majeurs avec N'Golo Kanté et Karim Benzema. Il serait l'homme idéal pour réveiller l'ancien buteur du Real Madrid d'autant qu'il le connaît bien. Il l'avait côtoyé à l'OL en 2007-2008 quand il était l'adjoint d'Alain Perrin et les deux hommes ont gardé de bons rapports en privé depuis.