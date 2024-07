Fekir et Benzema réunis, allez les Bleus en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Nabil Fekir pourrait rejoindre Karim Benzema et Ngolo Kanté à Al-Ittihad lors de ce mercato estival car une fois n’est pas coutume, l’ancien capitaine de l’OL est ciblé par l’Arabie Saoudite.

Déjà ciblé par des formations de Saudi Pro League la saison dernière, Nabil Fekir se retrouve une fois de plus dans les radars des clubs saoudiens dans l’optique de ce mercato estival. Après cinq années au Bétis Séville, l’international français de 30 ans pourrait faire l’objet d’une grosse offre d’Al-Ittihad, le club dans lequel évoluent Karim Benzema ou encore Ngolo Kanté. Alors que les noms de Christophe Galtier puis de Stefano Piolo ont filtré ces derniers jours, c’est finalement Laurent Blanc qui pourrait devenir l’entraîneur des jaune et noir dans les heures à venir. Sans aucun doute, l’ancien coach du PSG et de l’OL validera le profil de Nabil Fekir qui du haut de ses 30 ans a encore beaucoup à donner et pourrait apporter à Al-Ittihad.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabil Fekir (@nabilfekir)

Le club saoudien va néanmoins devoir s’assoir à la table des négociations avec le Bétis Séville car il reste encore deux années de contrat à l’ancien Lyonnais du côté de l’Andalousie. Selon les informations du média Sports Zone, Nabil Fekir est « l’une des priorités » d’Al-Ittihad cet été. La question est maintenant de savoir si à seulement 30 ans, le joueur va ouvrir la porte à un départ dans un championnat exotique, chose qu’il a toujours écarté jusqu’à présent malgré de nombreux intérêts ces dernières années. A ce stade, on estime que Nabil Fekir « est en réflexion » et n’a pas encore tranché la question de son avenir avec certitude. De son côté, il est clair que le Bétis Séville souhaitera conserver celui qui est l’un des capitaines de l’équipe de Manuel Pellegrini.

Et cela même si la saison dernière a sans doute été la pire pour Nabil Fekir depuis son arrivée au Bétis Séville avec seulement 1 but et 2 passes décisives en 24 matchs joués toutes compétitions confondues. Des performances en dent de scie qui n’ont pas découragé Al-Ittihad, bien décidé à faire le maximum pour recruter Nabil Fekir dans les semaines à venir. Une piste que validera sans doute un certain Karim Benzema.