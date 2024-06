Mercato ‍: L’Arabie Saoudite offre 100 ME à une star du Real Madrid

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Intéressé par Wojciech Szczęsny, Al-Nassr pourrait être l’un des acteurs majeurs du mercato à venir. Le club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo cible également le défenseur allemand Antonio Rüdiger.

Très calme cet hiver, les clubs saoudiens ont visiblement attendu le marché des transferts estival pour se réveiller. Et pour cause, les rumeurs commencent à affluer en ce qui concerne les intérêts des clubs de Saudi Pro League pour les stars du football européen. Pour l’instant, c’est principalement Al-Nassr qui fait l’objet de rumeurs. Et pour cause, le club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo a terminé deuxième du championnat derrière Al-Hilal et souhaite frapper fort sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif et viser le titre la saison prochaine.

Il y a quelques jours, la rumeur Wojciech Szczęsny a été évoquée à Al-Nassr, qui pourrait se débarrasser de Sadio Mané, jugé incompatible d’un point de vue technique avec Cristiano Ronaldo. Un autre joueur défensif est ciblé par les "jaune et bleu", selon les informations d’El Chiringuito. Il s’agit d’Antonio Rüdiger, qui vient de boucler la saison en étant sans doute l’un des meilleurs défenseurs européens. Le taulier du Real Madrid pourrait faire l’objet d’une offre démentielle de la part du club basé à Riyad puisque le club d’Al-Nassr serait prêt à offrir 100 millions d’euros sur quatre ans à l’ex-défenseur de Chelsea, soit 25 millions d’euros par an. Cela représente un salaire deux fois plus important en comparaison avec celui perçu actuellement au Real Madrid par Antonio Rüdiger, qui va sans doute avoir le tournis en lisant cette proposition.

Rudiger s'embrouille en Allemagne

Cette offre dingue fera-t-elle vaciller Antonio Rüdiger, qui a ici l’occasion de signer un contrat historique en Arabie saoudite alors que son bail actuel avec le Real Madrid court jusqu’en 2026 ? A 31 ans, la question va automatiquement se poser pour l’international allemand, même si sa priorité à court terme est bien sûr de performer à l’Euro avec la Nationalmannschaft, où il vient d'ailleurs de s'embrouiller sérieusement avec Niclas Füllkrug lors d'un entrainement.