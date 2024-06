Arabie Saoudite ‍: L’avenir de Neymar chamboulé ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Payé rubis sur l'ongle en Arabie Saoudite, Neymar n'a quasiment jamais joué pour Al-Hilal. Un club brésilien espère profiter de sa fin de carrière chaotique pour réaliser un énorme coup.

Toujours en convalescence, Neymar enchaine les blessures graves dans la deuxième partie de sa carrière. Touché sérieusement à trois reprises avec le PSG, le Brésilien a connu une mésaventure similaire dès son arrivée à Al-Hilal, où il n’aura fait qu’une poignée de matchs. Après avoir été longtemps au repos au Brésil, le meneur de jeu alterne désormais avec les passages à Riyad pour essayer de retrouver la forme, et être opérationnel en septembre, soit quasiment 10 mois après sa dernière blessure. Une fin de carrière décevante pour l’ancienne flèche de Santos, qui n’a certes que 32 ans, mais va avoir du mal à retrouver un niveau de jeu digne de ses belles années.

Un club brésilien veut Neymar, ce n'est pas Santos

Cela n’empêche pas son nom de faire rêver. Forcément à Santos, le club de ses débuts, mais la formation de Sao Paulo est descendue en D2 pour la première fois de son histoire l’hiver dernier, et n’a pas forcément les moyens financiers de s’attirer un tel joueur. Résultat, à la surprise générale, un club brésilien ambitieux a fait acte de candidature pour récupérer Neymar. Ce dernier n’a toujours pas prolongé à Al-Hilal, alors que le club saoudien estime mériter une année de plus étant donnée que le joueur de la Seleçao n’a quasiment pas joué lors de sa première saison, tout en continuant à toucher son copieux salaire.

Résultat, Neymar sera libre dans un an et le Fluminense a bien l’intention de passer à l’action. C’est son truculent président, dans la foulée de l’arrivée de Thiago Silva, qui a annoncé sa volonté de faire venir l’ancien joueur du PSG. « Les joueurs connaissent la grandeur de notre club et ce que nos supporters sont capables de faire. Neymar et Richarlison au Flu ? Cela dépend surtout d’eux. Nous sommes prêts à les accueillir à bras ouverts s’ils veulent revenir dans le football brésilien. Neymar n’a pas joué mais chez nous, mais je l’admire et c’est un joueur que tout le monde voudrait avoir. L’invitation est lancée pour Neymar, il sait qu’il peut venir s’il veut jouer avec Ganso, Marcelo, Thiago Silva… », a lancé Mario Bittencourt, persuadé d’avoir les armes pour convaincre la star brésilienne de retrouver le championnat national, même si financièrement, il ne pourra bien évidemment pas s’aligner sur les salaires offerts en Arabie saoudite.