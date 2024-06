Entre son club de coeur et l'Arabie Saoudite, Neymar a vite choisi

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Malgré l’intérêt du FC Santos, son club de coeur dans lequel il a été formé, Neymar a bien l’intention d’honorer sa deuxième année de contrat avec Al-Hilal en Arabie Saoudite.

L’été dernier, Neymar quittait le Paris Saint-Germain et comme d’autres stars avant lui, l’international brésilien a rejoint l’Arabie Saoudite. L’ancien n°10 du PSG a fait l’objet d’un transfert à 90 millions d’euros mais a très peu joué depuis son arrivée en Saudi Pro League, la faute à une grave blessure au genou contractée avec la sélection brésilienne. Un coup dur pour Al-Hilal, qui comptait sur Neymar pour booster sa notoriété et son marketing, et qui souhaite bien entendu récupérer l’international auriverde en pleine forme dès la saison prochaine alors que le contrat du joueur court jusqu’en 2025. Encore faut-il que Neymar soit toujours en Arabie Saoudite la saison prochaine, ce dont on pouvait douter en raison de l’intérêt du FC Santos, son club formateur et de coeur, qui souhaite le faire revenir.

Neymar et Messi pleurent, le PSG déchire un chèque https://t.co/WU0NlHH3X3 — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2024

Mais en marge d’une vente aux enchères en faveur de son institut, Neymar a démenti avec la plus grande transparence les rumeurs qui le lient à Santos en indiquant qu’il n’était pas question de quitter le championnat saoudien après une saison blanche. « C'est douloureux, c'est beaucoup de souffrance, mais je suis en train de récupérer. Sept mois sont déjà passés depuis ma blessure, il en reste encore quelques-uns, mais on est en train d'y arriver » a lancé le Brésilien au sujet de sa rupture des ligaments croisés qui l'a privé de compétition cette saison avant de poursuivre au sujet de son avenir et du mercato.

Neymar dément un départ d'Al-Hilal cet été

« Un départ d’Al-Hilal cet été ? Ce qui se dit est totalement faux, il n'y a rien de prévu. J'ai encore un an de contrat avec Al-Hilal, et j'espère pouvoir faire une grande saison. C'est sûr que Santos est mon équipe de coeur, et j'aimerais revenir un jour, mais je n'ai pas de plan prévu en tête » a lancé Neymar, qui semble bien avoir dans un coin de la tête de revenir au FC Santos, mais ce ne sera pas pour cet été. Du haut de ses 32 ans, le natif de Sao Paulo est bien décidé à récupérer de sa blessure afin de réaliser la plus belle saison possible à Al-Hilal afin de rendre aux dirigeants saoudiens la confiance qui lui a été donnée l’été dernier. Pour rappel, le leader de la Saudi Pro League a investi 90 millions d’euros pour faire venir Neymar, mais a également accepté de lui verser un salaire important estimé à 100 millions d’euros par an. Avec de tels émoluments, il serait assez gonflé de la part du « Ney » de partir après une saison blanche.