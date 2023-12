Neymar se fait humilier même en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Après sa nette victoire dans le choc face à Al-Nassr (3-0) vendredi, Al-Hilal a conforté sa place de leader dans le championnat saoudien. Une grande fierté pour l’entraîneur Jorge Jesus, qui a pris soin de rappeler l’absence de sa star Neymar.

L’écart se creuse en tête de la Saudi Pro League. Grâce au but de Sergej Milinkovic-Savic et au doublé d’Aleksandar Mitrovic, Al-Hilal a nettement dominé le deuxième Al-Nassr (3-0) et conforte sa place de leader. L’actuelle meilleure équipe du championnat compte désormais sept points d’avance sur l’équipe de Cristiano Ronaldo. L’entraîneur Jorge Jesus, fier de ses hommes, a donc gagné le droit de fanfaronner.

« On a été meilleurs du début à la fin, s’est réjoui le Portugais. On aurait pu marquer cinq buts. On a une arme puissante, c'est notre transition rapide de la défense vers l'attaque. » Le tout sans Neymar dont la saison a pris fin en octobre dernier, après sa rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Une fierté supplémentaire pour Jorge Jesus qui a encore nargué la concurrence. « J'aimerais poser une question, a-t-il ajouté. Comment les autres grandes équipes auraient-elles fait si leurs stars étaient absentes pour cause de blessure, comme nous avec Neymar ? »

Neymar leur manque mais...

« Il nous manque, mais on n'est pas affectés en tant que groupe et on continue à obtenir des victoires. Il nous manque pour ce qu'il représente et pour ses qualités, mais son absence ne nous a pas affectés, a insisté l'ancien coach de Benfica. J'aimerais bien voir comment Al-Nassr s'en sortirait sans Cristiano Ronaldo, Al-Ahli sans Riyad Mahrez et Al-Ittihad sans Karim Benzema. Si on avait eu Neymar, on serait beaucoup plus forts et il est absent depuis 11 matchs. Une recrue pour remplacer Neymar ? C'est notre intention mais je ne peux rien garantir. C'est au président d'Al-Hilal de décider. » Apparemment, Al-Hilal n'a pas besoin du milieu offensif brésilien, ni d'un remplaçant au mercato.