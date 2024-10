Neymar rejoue au foot, sa souffrance est terrible

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Blessé au genou depuis plus d’un an, Neymar a enfin retrouvé le chemin des terrains lundi soir. Le milieu offensif d’Al-Hilal a disputé quinze minutes lors de la victoire contre Al-Aïn, non sans souffrir.

Victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’un match avec le Brésil en octobre 2023, Neymar a enfin retrouvé le chemin des terrains. La convalescence a été longue pour l’ancien n°10 du Paris Saint-Germain, plus que prévu d’ailleurs puisque généralement, il faut entre six et huit mois pour revenir d’une telle blessure. Dans le cas de Neymar, les soins et la récupération ont été plus longues. A huit mois de la fin de son contrat avec Al-Hilal, où il n’a disputé que six matchs toutes compétitions confondues, Neymar a enfin signé son retour mais que ce fut difficile pour l’international brésilien (128 sélections).

Après la victoire de son équipe et les quinze minutes disputées, Neymar a reconnu qu’il n’en avait pas bavé de la sorte depuis très longtemps. « Je me sens bien, mais c'est si dur. J’ai toujours une bonne équipe mais je suis tellement heureux. Je suis de retour. Heureux de ressentir à nouveau ce sentiment, les papillons d'avant-match dans le ventre sont toujours formidables... que ce soit un retour en bonne santé » a lâché Neymar après la rencontre. Physiquement, ce retour a été laborieux pour le joueur d’Al-Hilal, fortement essoufflé après seulement quelques minutes sur le terrain et dégoulinant de sueur.

Son entraîneur Jorge Jesus avait prévenu les médias, Neymar est loin d’être prêt à jouer un match dans son intégralité, même au rythme parfois très lent de la Saudi Pro League. Mais l’essentiel est de l’avoir revu sur le terrain, enfin débarrassé de sa blessure. Le Brésilien va maintenant pouvoir grappiller du temps de jeu au fil des matchs et retrouver ses sensations. Et du côté du club saoudien, on ose espérer que la sélection brésilienne ne fera pas appel à Neymar lors du prochain rassemblement au mois de novembre afin de laisser le joueur retrouver un peu de condition physique, sans risquer de se blesser rapidement.