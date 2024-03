Neymar et le Barça discutent d'un retour en 2025 ‍!

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

L'été dernier, Neymar a rejoint l'Arabie saoudite. Un transfert synonyme d'adieu au football de haut niveau. Mais après une nouvelle blessure qui empêche le Brésilien de jouer avec Al-Hilal, le souhait de retrouver une équipe plus compétitive est réapparu.

Depuis son départ du FC Barcelone en 2017, alors qu'il visait le Ballon d'Or, Neymar a surtout régressé. Le Brésilien est passé de troisième meilleur joueur au monde derrière les intouchables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a un talent gâché, à Paris. Pourtant, le numéro 10 d'Al-Hilal n'a que 32 ans. Un âge où beaucoup de joueurs parviennent à être encore performants. L'ancien prodige de Santos a récemment évoqué deux destinations possibles après la courte aventure saoudienne. Un retour au Brésil, au sein de son club formateur ou un détour en MLS, à l'Inter Miami, aux côtés de Lionel Messi et d'autres anciens barcelonais. Et d'après le média Todo Fichajes, c'est justement la Catalogne qui est l'endroit idéal pour Neymar qui aimerait revenir au Barça, où il estime avoir été au sommet de sa carrière.

Neymar enfin prêt à revenir au Barça

Nice day in BAHRAIN 🇧🇭 pic.twitter.com/57OPwl2zlx — Neymar Jr (@neymarjr) March 2, 2024

Ce n'est pas la première fois que Neymar milite pour un retour à Barcelone. Déjà en 2019, l'attaquant poussait pour revenir chez les Blaugranas mais à l'époque, Leonardo avait refusé son départ du PSG. Aujourd'hui, le Barça n'a clairement pas les moyens financiers pour signer Neymar, dont le salaire poserait assurément un gros problème. Toutefois, Deco est en discussion avec l'entourage de l'international avec la Seleçao (128 sélections). De nombreux joueurs du Barça sont annoncés sur le départ comme Robert Lewandowski et Raphinha, tandis que Joao Félix ne devrait pas être conservé. Peut-être qu'avec plusieurs départs, les dirigeants espagnols parviendront à avoir les fonds nécessaires pour acter le retour de Neymar, qui souhaite visiblement relancer sa carrière à l'endroit où il a été le plus fort. Ce serait en tout cas le cas pour l'été 2025, à la fin de son contrat avec Al-Hilal, quand il sera alors libre de revenir gratuitement en Catalogne s'il se sent encore d'attaque pour soulever de nouveaux défis. Et pourquoi pas se préparer afin d'être enfin en forme pour le Mondial 2026.