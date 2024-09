Neymar choqué par ces transferts, son avenir chamboulé

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Neymar se régale de voir le mercato réalisé, non pas par l'Arabie Saoudite, mais par les clubs du championnat brésilien. Memphis Depay est accueilli comme un roi.

Toujours en phase de reprise après sa grave blessure qui date désormais d’il y a 11 mois, Neymar met en avant sur ses réseaux sociaux son sérieux et son envie de revenir au meilleur niveau. Ce sera bien difficile après autant de graves soucis physiques, et l’âge n’aidant pas, surtout avec le train de vie qu’il a longtemps mené. Revenu en Arabie saoudite, le Brésilien n’est pas encore considéré comme apte, et il se murmure même qu’Al-Hilal hésite à le mettre sur la liste des joueurs utilisables tant sa forme physique est encore incertaine. Sa dernière année de contrat avec le champion en titre d’Arabie Saoudite débute mal, même si l’ancien joueur du PSG va forcément revenir dans les prochaines semaines, avec un résultat très incertain.

Al-Hilal aimerait le voir prolonger son contrat, histoire de rendre un peu l’investissement réalisé alors que le « Ney » n’a joué qu’une poignée de matchs depuis sa signature il y a un an. Mais de son côté, le meneur de jeu de la Seleçao a toujours rêvé de rentrer au Brésil. Et les dernières opérations réalisées par les clubs brésiliens récemment lui donnent clairement envie. Récemment, Memphis Depay a signé aux Corinthians, Philippe Coutinho est revenu au Vasco de Gama et Martin Braithwaite a rejoint Gremio. De quoi redonner du volume au championnat brésilien, dominé actuellement par le Botafogo de John Textor. Des arrivées qui ont ravi Neymar, heureux de voir que le Brésil était une destination prisée désormais. « Bienvenu au Brésil, mon frère. Profite de mon pays », a ainsi lancé Neymar à Memphis Depay.

Neymar fait la pub du Brésil

« C’est vraiment génial que ce mec puisse signer au Brésil. Puisse de plus en plus de stars de ce niveau venir dans le football brésilien », a demandé la star de la Seleçao, pour qui toutes ces signatures ne sont pas anodines. Si jamais Santos venait à remonter en 1ère division brésilienne, et cela semble désormais bien parti, alors Neymar pourrait être tenté par un retour dans son club formateur. Il sera en effet libre en fin de saison prochaine, et ne demandera clairement pas un immense contrat pour retrouver le club de Sao Paulo. Et envoyer un autre énorme coup de projecteur au championnat brésilien.