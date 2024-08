Cristiano Ronaldo se dévoile devant 18 millions de personnes

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Guyot

La star du football portugais a décidé de créer sa chaîne YouTube ces dernières heures. Celle-ci, qui vise à découvrir CR7 sous un autre angle, rencontre déjà un franc succès en termes de popularité.

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo a créé la polémique. Engagé avec son équipe d’Al-Nassr dans la Supercoupe d’Arabie Saoudite contre Al-Hilal la semaine dernière, l’attaquant portugais n’a pas brillé par sa performance sur le terrain. Malgré son but, le quintuple Ballon d’Or s’est surtout illustré pour avoir remis ses partenaires à leur place, en leur mimant des gestes leur faisant clairement comprendre qu’ils n’étaient pas au niveau attendu. Critiqué par les experts du football saoudien, CR7 n’a pas non plus participé à la cérémonie de la remise des prix après la défaite de son équipe, et n’est pas allé récupérer sa médaille. Une attitude qui a fait grincer des dents au Moyen-Orient. Cependant, la légende du Real Madrid s’est distinguée en ouvrant sa chaîne YouTube il y a quelques heures seulement. Celle-ci est déjà populaire sur la plateforme.

Déjà 18 millions d’abonnés en 24 heures pour CR7 sur YouTube

Cristiano Ronaldo has already got his hands on a YouTube Gold Play Button 😳📈



The footballer has gained more than 15m subscribers after launching yesterday, hitting the 1m mark in just 90 minutes 🤯 pic.twitter.com/BDjVYlWRhY — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 22, 2024

La chaîne, qui a été baptisée «UR Cristiano Ronaldo» par le joueur, comptabilise déjà 18 millions d’abonnés en moins de 24 heures. Comme le rapporte également Ouest-France, elle comptabilise plus de 56 millions de vues en seulement 12 vidéos publiées. A cette occasion, CR7 confirme qu’il reste, malgré ses 39 ans, l’un des joueurs les plus populaires du monde. Pour rappel, il est le footballeur le plus suivi sur le réseau social Instagram avec plus de 635 millions d’abonnés. A travers sa chaîne YouTube, CR7 a pour objectif de proposer un contenu différent et souhaite mettre en avant sa personnalité et sa vie de famille, notamment en montrant son fils ainsi que sa compagne, tout en continuant à insister sur le bien-être au quotidien. Après avoir lancé sa propre marque de sous-vêtements et de parfums, Ronaldo continue à développer son image de marque déjà bien ancrée dans le monde du football et compte bien conserver une belle image même après l’arrêt de sa carrière sportive.