Cristiano Ronaldo, le dernier transfert choc de sa carrière ‍?

Par Adrien Guyot

Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’à la fin de la saison, Cristiano Ronaldo va probablement changer d’air mais ne va pas forcément quitter l’Arabie Saoudite. Un transfert choc vers Al-Hilal est murmuré.

C’était difficilement envisageable il y a quelques années, et pourtant. Après l’échec de son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’est pas encore à la retraite. Le Portugais, désormais âgé de 39 ans, évolue depuis 2023 à Al-Nassr, l’une des équipes phares du championnat d’Arabie Saoudite. Le quintuple Ballon d’Or est toujours performant sur les terrains (68 buts et 18 passes décisives en 78 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée) et a récemment dépassé la barre des 800 buts en carrière. En fin de contrat dans son club en juin 2025, CR7, qui a déjà affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière de joueur, se rapproche d’un départ, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il va quitter le Proche-Orient pour autant.

CR7 proche d’Al-Hilal en remplacement de Neymar

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo is on Al-Hilal's target list of replacements for the possible departure of Neymar.



(Source: @SPORT) pic.twitter.com/tHtnzIkAHC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 6, 2024

Les médias locaux affirment ces dernières heures qu’Al-Hilal, meilleure formation du pays, veut profiter d’un éventuel départ de Neymar (une résiliation de contrat du Brésilien qui n’a joué que sept rencontres depuis son arrivée l’an dernier est envisagée en janvier) pour faire une place dans l’effectif et permettre une arrivée de la légende du Real Madrid. Le transfert n’est pas confirmé mais si celui-ci se concrétise, il s’agira bien sûr d’une excellente acquisition pour Al-Hilal sur le plan sportif puisque CR7 est toujours en forme physiquement mais il s’agira également d’une excellente publicité pour le football saoudien et pour le club dans un esprit de stratégie marketing. A l’heure actuelle, Al-Hilal est leader du championnat après neuf journées, avec six points d’avance sur Al-Nassr, troisième. Un départ vers le leader est également une opportunité pour CR7 d’enrichir encore un palmarès déjà bien fourni, lui qui se lasse de voir Al-Nassr enchainer les saisons sans titre malgré sa signature.