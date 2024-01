Benzema et l'Arabie Saoudite, la fracture est réelle

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema et Al-Ittihad, ça chauffe ! Le Ballon d'Or 2022 a séché la reprise de l’entraînement et été exclu de la présaison par son entraîneur Marcelo Gallardo.

L'aventure saoudienne de Karim Benzema pourrait s'arrêter plus tôt que prévu. En plus d'un rendement insuffisant et critiqué, l'attitude de l'ancien joueur du Real Madrid ne passe plus. Ces dernières heures, on a appris que le Ballon d'Or 2022 avait été exclu de la présaison par son entraîneur Marcelo Gallardo. La raison ? Benzema ne s'est pas présenté à une réunion de présaison d’Al-Ittihad ce vendredi selon Marca. Son entourage a indiqué néanmoins que la cause de cette absence était due au fait qu'il était « coincé » à l’île Maurice suite à la tempête tropicale Belal. Mais en Arabie saoudite, cette excuse ne passe pas du tout.

Benzema, c'est de pire en pire

Une autre partie de la presse, TyC Sports en tête, indique que Benzema fait tout son possible pour repartir en Europe pour continuer sa carrière. Al-Ittihad veut en tout cas des explications avant de prendre de plus amples sanctions (ou pas). Le club de Jeddah reprendra le championnat sur la pelouse d’Al-Taï, le 7 février. Le club est on ne peut plus décevant en Saudi Pro League malgré les investissements et cette nouvelle polémique autour de Benzema ne fera sans doute pas les affaires du club et de Marcelo Gallardo. Marca croit savoir que les relations entre les deux hommes sont au plus bas. Le lien de confiance semble rompu. Même chose avec les fans. Ce n'est pas la première fois que KB9 fait parler de lui en mal. Fin décembre dernier, l'ancien de l'OL était plongé dans la tourmente après une information du média Al-Riyadiya, qui indiquait que le joueur avait quitté la ville de Jeddah et n’avait pas participé aux derniers entraînements de la semaine. Si cette version a été démentie par le club, le mal était déjà fait. On en saura donc rapidement plus sur la tournure des événements. En attendant, tous les rêves sont permis pour certains clubs européens et Karim Benzema ne semple pas prêt de réactiver son compte Instagram, fermé devant l'afflux de critiques.